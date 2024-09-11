Дениз Ундав дебютирует в футболке Мюллера с титулом "Классическая модель"

Идеальный дебют с голом и результативной передачей - это просто совершенство. Дениз Ундав о своем "фантастическом дне" после ничьей 2:2 с Голландией.

Выходя на поле в футболке немецкой национальной команды с номером 13 Томаса Мюллера, 28-летний форвард "ВФБ Штутгарт" Дениз Ундав забил свой первый гол в международной карьере в память о матче в Амстердам Арене. После ничьей Германии против Нидерландов в Лиге наций Ундав поделился своими впечатлениями: "Моя жена и дочь будут беречь это как сувенир моего первого международного гола".

"Я следую по стопам больших имен", - сказал он о своем новом номере. "Но я верю, что смогу оправдать ожидания", - заявил Ундав с уверенностью. Его дебют в стартовом составе, гол и результативная передача стали значительным достижением в его четвертом матче, после трех предыдущих выходов на замену. "Я очень доволен. Я всегда хотел забить гол. И наконец-то я это сделал", - сказал он в интервью RTL.

Его общительность и чувство юмора напоминают "Радио Мюллер". "Я общительный, я могу рассмешить людей, я просто хочу сохранять позитивный настрой и наслаждаться жизнью, это мое кредо", - сказал он с улыбкой.

Как Мюллер, не только словами

Но Ундав не только остроумный спикер, но и динамичный игрок, чьи технические недостатки дают ему свежий взгляд на поле. В 38-й минуте он забил гол с 10 метров, рискнув сделать низкий удар. Голевой момент. Скоро последовал второй акт. Он описал это как "грязную передачу", признавшись, что хотел ударить по мячу. Но мяч соскользнул и попал к Йoshua Киммиху, который воспользовался ситуацией и забил гол, выведя команду вперед перед перерывом.

"Это был фантастический день для меня", - сказал Ундав после финального свистка, сыграв 64 минуты в качестве единственного новичка, заменив травмированного Никласа Фюллькруга.

Ундав ждал своего шанса. Его впечатляющие тренировки привлекли внимание капитана. Киммих похвалил Ундава за то, что он воспользовался своей возможностью и быстро адаптировался, несмотря на первоначальные трудности. "Я ценю игроков, которые имеют сильное желание играть и доказывают это, когда им предоставляется шанс. Ундав точно это сделал", - сказал Киммих.

Комиссия похвалила выступление Ундава, признав его значительный вклад в команду во время матча Лиги наций против Голландии. Ундав поблагодарил Комиссию за их поддержку и веру в его способности.

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