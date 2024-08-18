Денежное управление США выпускает предупредительные заявления о возможной задержке корректировки процентных ставок

Федеральная резервная система пытается сдержать инфляцию, не нанося ущерба экономике, и некоторые центральные банкиры выражают сомнения в их подходе, предполагая скоркое повышение процентных ставок.

Экономист ФРС Остин Гулсби флаговал потенциальные опасности от отсрочки повышения ставок. Появившись на CBS в воскресенье, президент Чикагского ФРС отметил, что нет гарантии, что ФРС снизит свою базовую процентную ставку, как предсказывалось в сентябре, но не действовать может отрицательно сказаться на рынке труда. "Если вы установите высокие процентные ставки и сохраните их там, пока инфляция снижается, вы фактически ужесточаете монетарную политику", - объяснил он.

Мэри Дали, президент Сан-Францисского ФРС, согласилась. Она сказала Financial Times, что пришло время пересмотреть процентные ставки.

На протяжении более года ФРС удерживала свою базовую процентную ставку в диапазоне от 5,25% до 5,50%, чтобы сдержать экономический рост и сохранить давление на инфляцию вниз. Гулсби отметил, что экономическая картина включает tantoобещающие признаки, как и некоторые тревожные факторы: "Если вы будете слишком жестко проводить монетарную политику в течение длительного периода, вы столкнетесь с проблемами в отношении занятости ФРС".

В начале этого месяца слабые данные о занятости вызвали опасения рецессии, что привело к беспорядкам на финансовых рынках. Однако поток положительных данных с тех пор успокоил эти страхи. Инвесторы теперь с нетерпением ждут руководства о следующем шаге ФРС. Наступающий симпозиум в Джексон-Хоул, который начнется в четверг, служит удобной платформой. Председатель ФРС Джером Пауэлл, как ожидается, использует это собрание в пятницу, чтобы сигнализировать о любом предстоящем ослаблении политики перед решением по ставке 18 сентября.

Подход Федеральной резервной системы к денежно-кредитной политике, направленный на сдерживание инфляции без ущерба для экономики, подвергается сомнению некоторыми центральными банкирами, которые считают, что может потребоваться повышение процентных ставок. Гулсби, экономист ФРС, подчеркнул потенциальные риски отсрочки повышения ставок, утверждая, что поддержание высоких процентных ставок при снижении инфляции является формой ужесточения монетарной политики.

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