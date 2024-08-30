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"День окончания трансферного срока" Бундеслиги: много спекуляций, но нет крупных сделок

Последний день работы Бундеслиги сопровождается хаотичной работой рынка по покупке и продаже талантливых игроков.

 and  Mark Rodriguez
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- "День окончания трансферного срока" Бундеслиги: много спекуляций, но нет крупных сделок

Летняя распродажа футболистов-профессионалов началась с ясного заявления ФК "Бавария Мюнхен". Национальный игрок Йонатан Тах не присоединился, равно как и другие игроки, объявил спортивный директор Макс Эберл в "День мертвой линии", когда агенты, клубы и СМИ пытались создавать факты. В Мюнхене царил покой, в то время как другие клубы Бундеслиги и 2-й Бундеслиги имели дело с хаотичной ситуацией?

Эксперты по трансферам, казалось, были наиболее напряжены, Consistently sending updates возбужденным фанам через социальные сети. Будет ли многократный национальный игрок Махмуд Даход, который был в аренде в "ВФБ Штутгарт" от "Брайтон энд Хоув Альбион" в предыдущем раунде, присоединиться к "Эйнтрахт Франкфурт" в последнюю минуту? "Эйнтрахт Франкфурт" подтвердил это в пятницу вечером в 21:00, час после закрытия окна трансферов.

"Унион Берлин" вызвал наибольший ажиотаж с самым обсуждаемым трансфером в "День мертвой линии". Директор профессионального футбола Хорст Хельдт подтвердил отъезд Робина Госенса перед матчем против FC St. Pauli на потоковом сервисе DAZN. "До 16:30 я все еще предполагал, что Робин сыграет сегодня. Затем пришло сообщение, и мы его реализовали", - объяснил Хельдт developments в пятницу днем. Destination Госенса оставалась неясной. Согласно сообщениям, 30-летнему игроку предстояло перейти в "АК Флоренция".

Дело Таха

В конце концов, не было больших сенсационных трансферов. Подписание Таха в Мюнхене было бы шагом в этом направлении, тем более что заинтересованные стороны также недавно публично комментировали это.

"Я чувствовал, что меня тащат через грязь и ставят в свет, который не соответствует переговорам за кулисами", - сказал Эберл, которого подозвал руководитель Леверкузена Фернандо Карро ("Ну, я ничего не думаю о Максе Эберле, абсолютно ничего"). Карро извинился за это - но переход лидера Леверкузена в Баварию не состоялся.

Эберл сказал, что еще раз спросил Леверкузен в конце периода трансферов, если Бавария все еще может сделать продажу и thus сгенерировать деньги для защитника. "Леверкузен не участвовал в этом", - сказал Эберл: "Это не большая сделка, это обсуждается, переговоры ведутся, пытаются".

Поиск последних пополнений

Верхние клубы Бундеслиги из Мюнхена, Леверкузена, Дортмунда, Штутгарта и Лейпцига интенсивно переговаривались в weeks трансферов, так что больше не было необходимости в последних минутах экстренных покупок. ЗащитникMohamed Simakan уходит из RB за границу. Согласно сообщениям, он направляется в Саудовскую Аравию. В обмен Лутшарэль Гертруида из "Фейеноорд Роттердам" приходит в Лейпциг за трансферную стоимость около 20-25 миллионов евро.

Два трансфера Баварии Майкла Олисе (53 миллиона) и Жоао Палинью (51 миллион евро) были крупнейшими инвестициями в Бундеслиге. Самая дорогая продажа - Дани Оммо из Лейпцига в Барселону за оцененные 55 миллионов евро. Уходящий из Барселоны из-за финансовых трудностей, бывший национальный игрок Иlkay Гюндоган вернулся в "Манчестер Сити".

"Планирование состава - это как головоломка людей с эмоциями, чувствами, силами и слабостями - это нелегко", - сказал Эберл. "Я всегда люблю описывать это как оркестр, который собирается, и если флейта играет не в такт, весь оркестр..."

В Мадриде оркестр теорий сейчас свидетельствует о самой драматической новой добавке: Киллиан Мбаппе, чей трансфер из "Пари Сен-Жермен" в "Реал", без какого-либо выкупного клиуза, был запечатан задолго до "Дня мертвой линии", еще не забил гол в Ла Лиге. Городской соперник "Атлетико Мадрид" заполучил услуги аргентинского чемпиона мира Джулиана Альвареса из "Манчестер Сити" примерно за 75 миллионов евро, чтобы сохранить конкурентоспособность.

Новый клуб "Челси" в Премьер-Лиге был предметом насмешек в течение некоторого времени, так как новые игроки продолжали присоединяться, но никто не уходил.Prominent Belgian Ромelu Lukaku совершил дорогостоящий убыточный трансфер в "ССК Наполи" всего за день до final. "Нет ни больших подъемов, ни тенденции к упорядочиванию среди клубов", - написал бывший менеджер Бундеслиги Фреди Бобич в своей колонке "Киккер". Однако "много ссуд с опциями выкупа или обязательствами по выкупу снова".

Европейский Союз, возможно, выразит озабоченность по поводу высоких трансферных сборов в немецком футболе, учитывая финансовое воздействие на другие секторы. Несмотря на интенсивные переговоры, ни один из игроков из ведущих клубов Бундеслиги, таких как ФК "Бавария Мюнхен", "Байер Леверкузен", "Боруссия Дортмунд", "ВФБ Штутгарт" или "РБ Лейпциг", не присоединился к какой-либо команде в Европейском Союзе в течение последнего окна трансферов.

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