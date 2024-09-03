Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДВД

День, небо, турбулентность - перемещающиеся возможности

Изначально, Баден-Вюртемберг испытывает солнечную погоду. Тем не менее, дождь прогнозируется на протяжении всего дня. В некоторых регионах могут сформироваться тяжелые погодные условия.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Вначале в Баден-Вюртемберге преобладает солнечная погода. Во второй половине дня возможны локальные...
Вначале в Баден-Вюртемберге преобладает солнечная погода. Во второй половине дня возможны локальные грозы.

- День, небо, турбулентность - перемещающиеся возможности

В Баден-Вюртемберге утро преимущественно солнечное и сухое, с колебаниями температуры от 24 до 30 градусов Цельсия. По данным немецкого метеорологического службы (DWD), к концу дня облака соберутся. После полудня ожидаются дожди и сильные грозы с ливневыми дождями, которые начнутся в горах. Существует риск сильных гроз с градом и порывами ветра до 70 км/ч.

В течение ночи, переходящей в среду, возможны дожди и грозы. День впереди остается непредсказуемым, с дождями и грозовыми разрядами. Из-за обильных осадков могут возникнуть новые грозы. В некоторых районах дождь может продолжаться. Температура достигнет максимума 20 градусов в южной части Шварцвальда и 26 градусов вдоль Тауба.

В четверг максимальная температура составит 19 градусов в горах и до 25 градусов в северной части, с переменной облачностью. Начало дня будет в основном сухим, но позже в течение дня и ночи ожидаются дожди и сильные грозы.

Немецкий метеорологический служба (DWD) прогнозирует более дождливую и грозовую погоду в среду после ночного дождя. Из-за этих продолжающихся гроз риск сильных ливней и града остается высоким.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После успеха AfD Вегнер подчеркивает проблему доверия для ХДС.
Федеральные земли Германии

После успеха AfD Вегнер подчеркивает проблему доверия для ХДС.

- После успеха AfD Вегнер подчеркивает проблему доверия для ХДС. После побед AfD на выборах в землях Тюрингия и Саксония мэр Берлина Кай Вегнер (ХДС) выделил проблему "надёжности" в своей партии. "Нам нужно подумать, почему ХДС не может канализировать общественное недовольство коалицией "трафик свет". Почему

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Терминал СПГ "Deutsche Ostsee" начинает обычную работу
Федеральные земли Германии

Терминал СПГ "Deutsche Ostsee" начинает обычную работу

- Терминал СПГ "Deutsche Ostsee" начинает обычную работу Льдогенераторный терминал "Германское Балтийское море" на острове Рюген теперь в эксплуатации. Как сообщает German Regas, объект начал свою регулярную работу. На прошлой неделе, с среды по пятницу, газовоз "Хеллас Диана" выгрузил сжиженный природный газ (СПГ) на

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Мерле Фрёхмс покинет пост раздатчика мяча в составе команды DFB.
Федеральные земли Германии

Мерле Фромс, вратарь, объявляет о своем уходе из сборной.

От‌شناسی emphasizing, что после почти шести лет службы Меле Фitereм pâle приняла решение покинуть свет национальной команды. Ее будущие планы предусматривают посвящение большего времени и энергии клубу.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Заместитель министра соцсетей от SPD выступает за запрет ток-шоу - Эскен оправдывает свою позицию
Федеральные земли Германии

Заместитель министра соцсетей от SPD выступает за запрет ток-шоу - Эскен оправдывает свою позицию

СПД в Бранденбурге хочет триумфа на выборах, но в настоящее время отстает от АФД в опросах. Заместитель председателя Ланге выдвигает неожиданное предложение, что вызывает реакцию руководства СДПГ.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

После успеха AfD Вегнер подчеркивает проблему доверия для ХДС.
Федеральные земли Германии

После успеха AfD Вегнер подчеркивает проблему доверия для ХДС.

- После успеха AfD Вегнер подчеркивает проблему доверия для ХДС. После побед AfD на выборах в землях Тюрингия и Саксония мэр Берлина Кай Вегнер (ХДС) выделил проблему "надёжности" в своей партии. "Нам нужно подумать, почему ХДС не может канализировать общественное недовольство коалицией "трафик свет". Почему

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
"Неприемлемое поведение": советы директоров компаний DAX выбирают выход в отставку
Экономика

"Неприемлемое поведение": советы директоров компаний DAX выбирают выход в отставку

В Совете директоров SAP вновь произошла смена лидера. Член правления по технологиям Юрген Мюллер покинул компанию в связи с его поведением на корпоративном мероприятии.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Терминал СПГ "Deutsche Ostsee" начинает обычную работу
Федеральные земли Германии

Терминал СПГ "Deutsche Ostsee" начинает обычную работу

- Терминал СПГ "Deutsche Ostsee" начинает обычную работу Льдогенераторный терминал "Германское Балтийское море" на острове Рюген теперь в эксплуатации. Как сообщает German Regas, объект начал свою регулярную работу. На прошлой неделе, с среды по пятницу, газовоз "Хеллас Диана" выгрузил сжиженный природный газ (СПГ) на

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно