- День, небо, турбулентность - перемещающиеся возможности

В Баден-Вюртемберге утро преимущественно солнечное и сухое, с колебаниями температуры от 24 до 30 градусов Цельсия. По данным немецкого метеорологического службы (DWD), к концу дня облака соберутся. После полудня ожидаются дожди и сильные грозы с ливневыми дождями, которые начнутся в горах. Существует риск сильных гроз с градом и порывами ветра до 70 км/ч.

В течение ночи, переходящей в среду, возможны дожди и грозы. День впереди остается непредсказуемым, с дождями и грозовыми разрядами. Из-за обильных осадков могут возникнуть новые грозы. В некоторых районах дождь может продолжаться. Температура достигнет максимума 20 градусов в южной части Шварцвальда и 26 градусов вдоль Тауба.

В четверг максимальная температура составит 19 градусов в горах и до 25 градусов в северной части, с переменной облачностью. Начало дня будет в основном сухим, но позже в течение дня и ночи ожидаются дожди и сильные грозы.

Немецкий метеорологический служба (DWD) прогнозирует более дождливую и грозовую погоду в среду после ночного дождя. Из-за этих продолжающихся гроз риск сильных ливней и града остается высоким.

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