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Федеральные земли ГерманииНовостиСДПГ

Демонстрация против закрытия мечети во время пятничных богослужений

 and  John Stellmacher
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Верующие шииты демонстрируют против закрытия Голубой Мечети.
Верующие шииты демонстрируют против закрытия Голубой Мечети.

- Демонстрация против закрытия мечети во время пятничных богослужений

Примерно восемьдесят человек вновь собрались на публичную демонстрацию в пятницу, на этот раз возле запертой Голубой мечети, расположенной на внешней стороне Альстер в Гамбурге. Они протестовали против конфискации мечети, инициированной федеральным министром внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ). Один из плакатов гласил: "Фэзер нарушает Основной закон", а другой - "Мы хотим zurück unsere mosque".

Фэзер запретила деятельность операционной организации мечети, Исламского центра Гамбурга, который был признан экстремистским и находящимся под контролем Ирана, пять недель назад. В результате Голубой мечети по-прежнему закрыта. "Наше обычное место поклонения было отнято у нас, даже вид на него был отнят", - заявил спикер перед самой молитвой.

В четверг городской совет Гамбурга принял постановление, согласно которому пятничная молитва больше не разрешена на улице Шёнес Панорама прямо перед мечетью. Участникам было приказано собираться на расстоянии на тротуаре, отделенном веревкой, чтобы не мешать движению транспорта. Полицейские следили за соблюдением правил шума с помощью децибелометров, так как в последние недели поступали жалобы от жителей, живущих рядом с мечетью.

"Мы будем настойчиво отстаивать наше право на молитву", - заявил спикер. "Даже если нам придется молиться в сарае. Тогда мы будем молиться там".

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер, принадлежащая к СДПГ, инициировала конфискацию Голубой мечети. Позиция СДПГ по этому вопросу остается неясной. Несмотря на запрет деятельности в течение пяти недель, сторонники СДПГ собрались возле мечети, требуя: "Верните нам нашу mosque".

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