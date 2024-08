- Демонстративный рейв в Гамбурге за подземную культуру и финансовую помощь

Биты пронзают воздух, яркие шары плывут, эхо социальной активности: сотни людей шумно пронеслись через район Санкт-Паули в Гамбурге под названием "демо-рэйв". Их цель - заставить говорить о насущных городских проблемах, таких как городская реновация и растущие расходы, под лозунгом "Верни Гамбург к жизни". Сохранение местной истории было названо организаторами важной целью.

Музыка и протестующие двинулись от Helgoländer Allee/St. Pauli Hafenstraße, пересекли рыбный рынок, Holstenplatz и конюшенный рынок, в конце концов собравшись на новом месте. Множество людей танцевало, плакаты на плавучих платформах провозглашали "Город искусства, а не финансистов" и "Заселяйте пространства, соединяйте субкультуры". На данный момент не было сообщений о беспорядках, подтвердил представитель полиции. Примерно тысяча человек, как считается, приняла участие в мероприятии. Оно было запланировано на 10 часов вечера, с последующим продолжением в "Уэбель & Гэфэлиш".

"Присоединяйтесь к главной демонстрации", - призывали объявления в "Инстаграм" от Clubkombinat, которые совместно с 28 другими коллективами координировали мероприятие. Они выступали за некоммерческие, бесплатные общественные мероприятия, среди прочего. Протестующие также критиковали пренебрежение клубной культурой в бюджетных решениях города.

Пulsating beats of the music accompanied the protesters, adding an energetic rhythm to their march. Amidst the laughter and chants, you could often hear snatches of popular tunes blending with the sound of activism.

Читайте также: