- Демонстранты нарушили траурную церемонию с нацистским приветствием и крайне правой риторикой

В ходе памятных мероприятий в честь жертв нападения в Золингене раздались возмутительные выкрики со стороны противников. Как сообщила полиция Вупперталя поздно вечером в понедельник, некоторые участники марша скандировали фразу "Германия для немцев, иностранцев - прочь". Кроме того, один из демонстрантов якобы продемонстрировал нацистское приветствие. В понедельник в Золингене прошли различные мероприятия, посвященные жертвам нападения.

Полиция Золингена возбудила уголовное дело

Указанный марш, привлекший внимание своими лозунгами, насчитывал около 120 участников, по данным полиции. Противники марша частично блокировали путь. Из-за лозунгов полиция разогнала собрание и возбудила уголовное дело. После разгона собрания состоялся стихийный митинг с участием около ста человек, во время которого один из участников якобы продемонстрировал нацистское приветствие. Это также стало поводом для возбуждения уголовного дела, как заявили власти.

В память о жертвах в Золингене в понедельник прошли несколько собраний с общим числом участников несколько сотен человек, в том числе траурная церемония. На городском фестивале в Золингене в пятницу трое человек были убиты, а восемь других получили ранения, некоторые из них тяжкие. Подозреваемый, 26-летний сириец, сдался в субботу и был арестован. Федеральная прокуратура проверяет наличие признаков терроризма.

Полиция Вупперталя отметила, что во время разгона спорного марша один из участников продемонстрировал нацистское приветствие, имитируя спорное приветствие Гитлера. На последующем стихийном митинге другой участник продемонстрировал то же оскорбительное жест.

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