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Федеральные земли ГерманииНовостиВыборы в Ландтаг

Демократические победы должны вызвать размышления среди членов "зеленой" партии

На выборах в Саксонии и ТюрингииGreen Party едва преодолел 5% барьер. Лидеры из Мекленбург-Передней Померании считают это существенным прорывом.

 and  Anne Legman
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- Демократические победы должны вызвать размышления среди членов "зеленой" партии

В выборах в Саксонии и Тюрингии все демократически настроенные граждане, независимо от пола, согласно руководителям Зеленых в Мекленбурге-Передней Померании, находятся в раздумьях. Председатель партии Катарина Хорн заявила: "Сегодняшние результаты - это демократический сигнал тревоги для всей страны".

Впервые в истории ФРГ крайне правая, антидемократическая партия во главе с Хёкке и АФД стала самой сильной силой в ландтаге, как отметила Хорн. И в Саксонии сторонники демократии и сторонники Путина также добились значительных успехов. Озабоченность Хорн в основном связана с результатами Зеленых в Тюрингии.

"Люди, которые боролись до конца, и не только для них, но и для Тюрингии, грустно видеть, что их усилия, похоже, были напрасны - что ландтаг, скорее всего, не будет представлять интересы защиты климата и окружающей среды, демократии и экономики будущего", - сокрушалась Хорн. Тем не менее, зеленые политики должны продолжать играть роль в будущем политическом ландшафте Тюрингии.

Зеленые преодолели пятипроцентный барьер в Саксонии

Главный спикер Оле Крюгер прокомментировал выступление своей партии в Саксонии, заявив: "Мы воспринимаем преодоление пятипроцентного барьера в Саксонии как мандат на продолжение нашего прагматического подхода и конструктивного диалога с гражданами, а также на разработку практических решений для насущных проблем нашего времени".

Крюгер призывает к открытому диалогу среди демократов для установления стабильного правительства. Также ясно, что Зеленые стремятся сформировать правительство из демократических партий из центра.

В контексте выборов в ландтаг Зеленые в Мекленбурге-Передней Померании выразили обеспокоенность значительными успехами сторонников демократии и Путина на выборах в ландтаг Саксонии. Несмотря на преодоление пятипроцентного барьера в Саксонии, Зеленые сожалеют о возможном отсутствии представительства интересов защиты климата и окружающей среды, демократии и экономики будущего в ландтаге Тюрингии.

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