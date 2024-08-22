Демократическая партия использует печенье, лоунги и значки для привлечения влиятельных людей в социальных сетях во время конференции в Чикаго

Есть коллекция дизайнов, на которых изображены фигуры, такие как Вице-президент Камала Харрис и губернатор Тим Уолз Миннесоты, но самым любимым печеньем является зеленое с надписью "К окну, к Уолзу", что является юмористической интерпретацией хита "Get Low" от Lil Jon, который выступил на мероприятии в Чикаго на прошлой неделе.

В зоне отдыха создателей цифровые influencеры могут насладиться закусками, побаловать себя едой и воспользоваться специальным рабочим пространством, предназначенным для их присутствия на ДНС. Многие создатели, подражая более зрелым телевизионным каналам, установили портативные системы освещения, чтобы сделать селфи и групповые фотографии для своих социальных сетей в лounge.

На демократическом съезде впервые более 200 influencers получили аккредитацию для посещения четырехдневного мероприятия и воспользовались эксклюзивной зоной создателей и специальной платформой в арене, что позволяет им создавать и публиковать контент в Интернете. Организаторы партии предоставили специальный персонал для помощи influencers в навигации, интервью и создании контента, снабжая их необходимыми инструментами для создания мемов. Каждый вечер мероприятия также будет представлен influencer в качестве спикера на сцене.

Республиканский национальный съезд также пригласил цифровых контент-творцов на свой съезд в прошлом месяце в Милуоки и представил центр создателей с участием более 70 influencers в официальной программе.

Поскольку традиционное телевидение теряет популярность и СМИ борются за переизобретение своего бизнеса, политические кампании все чаще обращаются к influencers для распространения своего сообщения среди избирателей.

Дева Фокс, базирующийся в Аризоне социальный медиа-инфлюенсер, который выступил в первый вечер съезда, сказал, что выборы 2024 года представляют собой "исторический сдвиг в вибрациях".

"Молодые люди не только проявят свою силу на избирательных урнах, но и докажут свою нарративную силу, которую мы теперь держим. Мы устанавливаем нарратив, даже для традиционных СМИ, через наши видео в TikTok и контент, который мы создаем онлайн", - поделилась Фокс, у которой более 140 000 подписчиков в TikTok.

Перед съездом официальные лица ДНС связались с онлайн-инфлюенсерами, предложив аккредитацию на мероприятие. Многие из создателей, которые приехали в Чикаго, оплатили свои расходы самостоятельно, в то время как другие получили финансирование от организаций или спонсоров.

Однако не только мегазвезды или создатели, ориентированные на политику, участвуют в съезде.

"Они не смотрят новости"

Джереми Якобовиц, создатель контента, которого скорее увидишь, поедающим еду в Instagram или TikTok, чем обсуждающим выборы 2024 года, был приглашен демократическими официальными лицами на мероприятие. Он решил подать заявку.

"Аудитория, которую я достигаю, это то, что они смотрят. У них нет кабеля; они не смотрят новости; они даже не читают новости; они даже не доверяют новостям больше. Они доверят нам больше, чем основным СМИ, к сожалению", - сказал Якобовиц, у которого более 500 000 подписчиков в Instagram и 315 000 в TikTok.

Якобовиц подчеркнул, что хочет, чтобы его аудитория знала, откуда он получает информацию, и приняла меры. Он признал, что не все будут слушать его сообщение, но подчеркнул, что небольшой процент может сделать всю разницу.

Малинда Хейл, у которой более 90 000 подписчиков в TikTok и Instagram, отвергла идею о том, что influencers контролируются Демократической партией, подчеркнув, что на их публикации нет ограничений.

"Мы прямая линия к той демографии, которую они пытаются достичь, и вовлечь [избирателей]. И если мой контент поможет больше людей проголосовать и мой контент поможет людям больше заботиться об issue, тогда используйте меня", - отметила Хейл.

Однако главный вопрос остается: переведется ли увлечение партией социальными медиа-инфлюенсерами в голоса?

Майя Логан, старший вице-президент политической консалтинговой компании Precision Strategies, отметила, что инициатива может принести результаты, если энтузиазм будет сохранен до осени. Логан, которая также является продюсером сегментов influencers на сцене съезда, надеется, что кампания разработает инновационные способы превращения зрителей в избирателей.

"Они должны продолжать поддерживать энтузиазм и продолжать общаться с ними до осени, делая интервью, приглашая создателей в процесс", - предложила Логан.

"Я бы хотел видеть создателя в качестве встроенного члена кампании, думая о новых и интересных способах предоставить другой взгляд".

Реальность против ожиданий

Не все опыты создателей были гладкими, с некоторыми, выражающими недовольство длинными очередями для входа на мероприятия и находившими съезд временами неорганизованным. Их общие впечатления, хорошие или плохие, передаются их подписчикам.

Кампания Трампа воспользовалась жалобами некоторых создателей, поделившись их постами со своей аудиторией.

Илана Вайлс, блогер, стоящий за Mommy Shorts, поделилась своей часовой историей, чтобы попасть на съезд, вместе с мамой-инфлюенсером Джессикой Шайбой из MommasGoneCity, чтобы увидеть речь бывшей первой леди Хиллари Клинтон.

"Я аплодирую как сумасшедшая. Фраза о их матерях меня тронула. Можно ли представить, что ваша дочь баллотируется в президенты, а вы не можете этого увидеть", - написала Вайлс, за которой последовали четыре эмодзи со слезами.

"Три с половиной часа, хорошо проведенного времени", - позже написала она.

Несмотря на то, что президент Джо Байден не давал длительных интервью традиционным СМИ с тех пор, как закончилась его кампания четыре недели назад, Харрис нашла время, чтобы сотрудничать с тремя influencers во время съезда.

Тикток-звезда Видья Гопалан, имеющая впечатляющие 3,4 миллиона подписчиков под псевдонимом QueenCityTrends, поделилась несколькими видео с Харрис. Двое общались о своих общих индийских корнях и любимой чикагской кухне.

"Мой любимый итальянский сэндвич с говядиной", - поделилась Харрис.

Представитель кампании намекнул, что в ближайшее время будут выпущены дополнительные видео с участием создателей.

Дополнительный отчет предоставил CNN Бетси Кляйн.

В лounge для создателей на Демократическом национальном съезде влиятельные персоны используют портативные осветительные системы, чтобы снимать контент для своих социальных медиа-платформ, демонстрируя, как цифровые создатели имитируют традиционные средства массовой информации.

Джереми Якобовиц, популярный создатель контента в Instagram и TikTok, был приглашен демократическими официальными лицами на съезд из-за своей большой аудитории, так как он обращается к аудитории, которая обычно потребляет контент на социальных медиа-платформах, а не на традиционных новостных каналах.

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