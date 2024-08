Деми Мур демонстрирует свою стойкость к жалобам Голливуда.

Когда Деми Мур демонстрирует свою фигуру в купальнике в 40 лет, это вызывает скандал. Это толкает актрису на экзистенциальный дилемму. Молодежная предвзятость киноиндустрии теперь оспаривается 61-летней Мур через соблазнительные изображения.

"Я в восторге!" - радуется Деми Мур в Instagram. После своей знаковой обложки журнала "Интервью" США в 1996 году она теперь украшает сентябрьский номер. Бывшая партнерша Брюса Уиллиса была запечатлена Saint Laurent, Gucci или Bottega Veneta в роскошных нарядах. Трудно поверить, что Мур 61 год в чувственных фотографиях. На одном из снимков Мур сидит на стуле с раздвинутыми ногами, демонстрируя свой шампанского цвета шелковый халат. Она носит черный пиджак с впечатляющей линией плеч и соблазнительно смотрит в камеру. Мур излучает очаровательную привлекательность.

В интервью с лауреатом премии "Оскар" Мишель Йео для журнала 61-летняя Мур признается, что не чувствовала себя сексуальной в Голливуде около двух десятилетий назад. Катализатором стало бикини-сцена в "Чарли и его ангелы: Полный газ". Внезапно Мур столкнулась с реальностью, что ее тело стало предметом всемирной дискуссии.

Стандарты красоты в Голливуде оказывали более сильное влияние на Мур в 40 лет, чем сейчас, она признается: "Я снялась в 'Чарли и его ангелы' и было много комментариев по поводу этой бикини-сцены. Часто обсуждалось, как я выгляжу. THEN I REALIZED THAT IT SEEMED LIKE THERE WAS NO ROOM FOR ME IN THE INDUSTRY ANYMORE." Она не чувствовала себя полностью не в своей тарелке, но ее возраст казался препятствием: "Было больше того, что я не 20, не 30, но меня также не видели как 'мать' в индустрии."

"Почему 60-летняя не может быть привлекательной?" - соглашается 62-летняя интервьюер Йео: "Голливуд жесток к женщинам в нашем возрасте. Вы не можете найти сценарии или роли, которые вам подходят. Либо ты мать, либо ты уже прошла тот возраст, когда тебя считают привлекательной. Вы думаете: Почему 45-летняя, 50-летняя или 60-летняя не может быть привлекательной?"

Йео, получившая "Оскар" за роль в "Всё везде и сразу", считает, что это восприятие меняется - отчасти благодаря женщинам, подобным Мур и ей: "Потому что люди, подобные вам и мне, просто не принимают это."

Интересно, что следующий фильм Деми Мур "Вещество", запланированный к выпуску в сентябре, исследует тему одержимости молодостью в Голливуде. Она играет актрису, которая создает более молодую версию себя с помощью экспериментального лекарства, роль которой исполняет восходящая звезда Маргарет Куэлли.

Откровенное признание Деми Мур в интервью спровоцировало дискуссию, оспаривающую нормы Голливуда. "Голливуд", известный своей молодежной предвзятостью, теперь находится под пристальным вниманием из-за смелого заявления Мур.

61-летняя актриса готовится сыграть в фильме "Голливуд" "Вещество", который исследует тему одержимости молодостью.

Читайте также: