Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиГолливуд

Деми Мур демонстрирует свою стойкость к жалобам Голливуда.

Физическое строение человека, как тема для дискуссии

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут
В 61 год Деми Мур по-прежнему источает свою чарующую притягательность, и не зря.
В 61 год Деми Мур по-прежнему источает свою чарующую притягательность, и не зря.

Деми Мур демонстрирует свою стойкость к жалобам Голливуда.

Когда Деми Мур демонстрирует свою фигуру в купальнике в 40 лет, это вызывает скандал. Это толкает актрису на экзистенциальный дилемму. Молодежная предвзятость киноиндустрии теперь оспаривается 61-летней Мур через соблазнительные изображения.

"Я в восторге!" - радуется Деми Мур в Instagram. После своей знаковой обложки журнала "Интервью" США в 1996 году она теперь украшает сентябрьский номер. Бывшая партнерша Брюса Уиллиса была запечатлена Saint Laurent, Gucci или Bottega Veneta в роскошных нарядах. Трудно поверить, что Мур 61 год в чувственных фотографиях. На одном из снимков Мур сидит на стуле с раздвинутыми ногами, демонстрируя свой шампанского цвета шелковый халат. Она носит черный пиджак с впечатляющей линией плеч и соблазнительно смотрит в камеру. Мур излучает очаровательную привлекательность.

В интервью с лауреатом премии "Оскар" Мишель Йео для журнала 61-летняя Мур признается, что не чувствовала себя сексуальной в Голливуде около двух десятилетий назад. Катализатором стало бикини-сцена в "Чарли и его ангелы: Полный газ". Внезапно Мур столкнулась с реальностью, что ее тело стало предметом всемирной дискуссии.

Стандарты красоты в Голливуде оказывали более сильное влияние на Мур в 40 лет, чем сейчас, она признается: "Я снялась в 'Чарли и его ангелы' и было много комментариев по поводу этой бикини-сцены. Часто обсуждалось, как я выгляжу. THEN I REALIZED THAT IT SEEMED LIKE THERE WAS NO ROOM FOR ME IN THE INDUSTRY ANYMORE." Она не чувствовала себя полностью не в своей тарелке, но ее возраст казался препятствием: "Было больше того, что я не 20, не 30, но меня также не видели как 'мать' в индустрии."

"Почему 60-летняя не может быть привлекательной?" - соглашается 62-летняя интервьюер Йео: "Голливуд жесток к женщинам в нашем возрасте. Вы не можете найти сценарии или роли, которые вам подходят. Либо ты мать, либо ты уже прошла тот возраст, когда тебя считают привлекательной. Вы думаете: Почему 45-летняя, 50-летняя или 60-летняя не может быть привлекательной?"

Йео, получившая "Оскар" за роль в "Всё везде и сразу", считает, что это восприятие меняется - отчасти благодаря женщинам, подобным Мур и ей: "Потому что люди, подобные вам и мне, просто не принимают это."

Интересно, что следующий фильм Деми Мур "Вещество", запланированный к выпуску в сентябре, исследует тему одержимости молодостью в Голливуде. Она играет актрису, которая создает более молодую версию себя с помощью экспериментального лекарства, роль которой исполняет восходящая звезда Маргарет Куэлли.

Откровенное признание Деми Мур в интервью спровоцировало дискуссию, оспаривающую нормы Голливуда. "Голливуд", известный своей молодежной предвзятостью, теперь находится под пристальным вниманием из-за смелого заявления Мур.

61-летняя актриса готовится сыграть в фильме "Голливуд" "Вещество", который исследует тему одержимости молодостью.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Книга Кэти Хаммельс была остановлена издательской компанией.
Общество

Книга Кэти Хаммельс была остановлена издательской компанией.

Книга Кэти Хаммельс была остановлена издательской компанией. Кати Хуммельс и её брат работали над книгой о депрессии, и издатель уже представил обложку книги. К сожалению, проект приостановлен из-за скандала, связанного с докторской степенью её брата. Адвокат Хуммельс, Стефан Вентрони, заявил, что публикация и её брат, Себастьян Фишер, решили не продолжать

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
"Популярный реалити-сериал "Бакьорнет" украшает обложку журнала "Плейбой"
Общество

"Популярный реалити-сериал "Бакьорнет" украшает обложку журнала "Плейбой"

- "Популярный реалити-сериал "Бакьорнет" украшает обложку журнала "Плейбой" Более чем на протяжении двух десятилетий холостяки и холостячки искали свою вторую половинку в шоу RTL/RTL+ "Холостяк" (с 2012 года) и "Холостячка" (различные годы, в том числе 2017). Журнал Playboy, доступный по

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
По Certain relativity фондовым zähltствам, Арми Хэммер является должен избавиться от своего...
Общество

Актер вынужден избавиться от своего пикапа.

Начальный успех Арми Хаммера в Голливуде-tailed, якобы, он сталкивается с финансовыми трудностями. Актер якобы находится в такой ситуации, когда не может даже оплатить расходы на топливо.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Увеличение числа случаев кражи данных, шпионажа и саботажа представляет собой растущую угрозу для немецких предприятий.
Главные темы

Увеличение числа случаев кражи данных, шпионажа и саботажа представляет собой растущую угрозу для немецких предприятий.

Увеличение числа случаев кражи данных, шпионажа и саботажа представляет собой растущую угрозу для немецких предприятий. Последствия нападений привели к рекордному ущербу в размере 266 миллиардов евро. Предыдущий рубеж был превзойден в 2021 году с ущербом в 223,5 миллиарда евро. По данным исследований, проведенных криминальными организациями, большинство компаний связывают эти

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Большее число женщин, чем мужчин, получают ортодонтическое лечение.
Федеральные земли Германии

Исследования показывают, что женщинам необходимо больше заниматься ортодонтией

Социальные эстетические ожидания, влияние со стороны друзей и чрезмерная родительская забота могут приводить к контрастным взглядам на привлекательные зубы.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Если коалиция, возглавляемая Сахрой Вагенкнехт, превзойдет ХДС на выборов земли Тюрингии, кандидат...
Федеральные земли Германии

Глава БСВ объявляет о назначении нового премьер-министра.

Коалиция, возглавляемая Сахрой Вайгенкнехт, может потенциально повлиять на административный орган Тюрингии. В случае если новая партия обгонит ХДС, основной кандидат БСВ Катя Вольф стремится к должности премьер-министра.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно