Деми Ловато участвует в церемонии подписания Гавином Ньюсомом законов, защищающих молодых знаменитостей социальных сетей

Два новых законопроекта направлены на защиту молодых звезд социальных сетей и гарантирование того, что дети и подростки, развлекающиеся на цифровых платформах, защищены от финансовой эксплуатации.

"Вещи изменились со времен Голливуда, но наша приверженность защите детей от эксплуатации осталась прежней", - якобы заявил губернатор Ньюсом. "В те времена, когда в Голливуде эксплуатировались детские актеры, сейчас, в 2024 году, это детские influencеры. Эти современные эксплуатации прекратятся с введением двух новых законов, направленных на защиту молодых influencers в TikTok, Instagram, YouTube и других социальных медиа-платформах".

Лавоват давно выступает за принятие этих законов, как показано в ее документальном фильме "Звезда детства" на Hulu. Этот проект стал ее режиссерским дебютом и сосредоточился на ловушках юношеской славы.

Недавно Лавоват обсуждала свои опасения в интервью CNN. Она предупредила, что "эпоха цифровых медиа дикая, как дикий запад", имея в виду быстро меняющийся медиа-ландшафт, который отличается от того времени, когда она сама была детской звездой.

Лавоват впервые стала известной в 1990-х и начале 2000-х годов, снимаясь в детских телешоу, таких как "Барни и друзья", и пробившись на Disney Channel. С тех пор развлекательная индустрия претерпела значительные изменения с появлением контента, создаваемого и монетизируемого цифровыми influencers. Лавоват считает, что действующие законы не достаточно защищают несовершеннолетних, работающих на новых платформах с новыми бизнес-моделями.

В своем документальном фильме Лавоват поговорила с Крисом МакКарти, активистом и главой организации "Быстро нажимающие дети", который работал с ней над продвижением законов, которые теперь подписаны губернатором Ньюсомом.

В интервью CNN в этом месяце Лавоват выразила надежду, что законы будут приняты в Калифорнии и поделилась своей мечтой когда-нибудь вынести эти вопросы на Капитолийский холм.

В четверг Лавоват поблагодарила губернатора Ньюсома за поддержку законопроекта, заявив в заявлении, что новые законы "позволят детям, представленным в социальных сетях, претендовать на свои права, когда они достигнут совершеннолетия, и получать справедливую компенсацию за использование своего имени и образа".

Один из законов, подписанных Ньюсомом (SB 764), устанавливает финансовые и юридические гарантии для несовершеннолетних, появляющихся в монетизированном онлайн-контенте, требуя, чтобы их родители или опекуны сохраняли часть их доходов в трастовых счетах. Другой закон (AB 1880) расширяет Калифорнийский закон "Куган" на несколько десятилетий, чтобы включить несовершеннолетних, нанятых в качестве создателей контента на цифровых платформах.

Профсоюз актеров SAG-AFTRA приветствовал новые законы, принятые в четверг, которые благоприятствуют молодым талантам в индустрии. Дункан Крэбтри-Ирландия, национальный исполнительный директор SAG-AFTRA, сказал: "Мы благодарны, что защиты, существующие для детских актеров - защиты, которые мы помогли обеспечить давным-давно, теперь будут распространены на включение создателей контента и influencers. Ребенок-артист должен быть надежно защищен, независимо от среды или платформы".

Введение этих новых законов гарантирует, что молодые развлекающиеся на цифровых платформах, такие как TikTok и Instagram, защищены от финансовой эксплуатации. Лавоват сыграла значительную роль в продвижении законов, направленных на защиту детских influencers в цифровую эпоху, как видно из ее документального фильма и интервью.

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