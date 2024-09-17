Дело в Авиньонском суде: "Я сексуальный хищник"

Во Франции, 71-летний мужчина по имени Доминик Пелико признался в том, что позволял многочисленным лицам сексуально assault его жену в течение многих лет. Это признание прозвучало в первый раз, когда он предстал перед судом на процессе против него, который несколько раз откладывался из-за проблем со здоровьем.

На суде в Авиньоне Пелико признал свою вину, сказав: "Я такой же насильник, как и все в этом зале". Его соучастников было около 50 человек.

Пелико признался, что все знали о ситуации. Его жена, Жизель, якобы не заслуживала такого обращения, по его словам. Это был первый раз, когда подсудимый должен был выступить в суде по поводу преступлений. Ранее несколько раз откладывались его вызовы для дачи показаний из-за проблем со здоровьем.

Председатель суда назначил несколько медицинских обследований и даже рассматривал возможность отложить процесс. Здоровье Пелико включало в себя почечную инфекцию, как сообщил суд. Несмотря на то, что он был признан годным к участию в суде, ему предоставили кресло вместо обычного стула и разрешили делать частые перерывы для отдыха.

Потеря памяти и гинекологические проблемы

На прошлой неделе Жизель Пелико рассказала в суде о своих переживаниях, как она боролась с необъяснимой потерей памяти и гинекологическими проблемами в течение длительного времени, прежде чем открыть для себя издевательства мужа.

Эти проблемы возникли, когда Доминик Пелико оказался в центре внимания правоохранительных органов из-за другого правонарушения. Во время расследования они обнаружили около 4000 фотографий и видеозаписей Жизель в явно бессознательном состоянии, подвергающейся сексуальному assault.

Признание Пелико в суде сделало его прямым участником актов изнасилования, так как он признался в том, что позволял множеству людей сексуально assault его жену. Открытие тысяч фотографий и видеозаписей его жены, подвергающейся изнасилованию в явно бессознательном состоянии, еще больше подчеркивает серьезность обвинений в изнасиловании против него.

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