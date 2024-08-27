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Действующий мэр Киля откажется от избрания на третий срок.

Ульф Кемпе, мэр главного города Шлезвиг-Гольштейна, решил не баллотироваться на следующих выборах. Его полномочия истекут в 2026 году. Он оставляет открытой возможность будущего участия в политике.

 and  Grigoriy Williams
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- Действующий мэр Киля откажется от избрания на третий срок.

Ульф Камффер, мэр Киля, не будет баллотироваться на третий срок. "Я служу мэром Киля уже десять лет, и к тому времени, как я уйду, пройдет двенадцать лет," заявил политик от СДПГ. "Двенадцать лет - это довольно долгий срок." Срок полномочий Ульфа Камффера истекает в апреле 2026 года. Следующие выборы мэра состоятся между августом 2025 и мартом 2026 года.

"Безмерно благодарен"

Он никогда не планировал занимать эту должность и начал политическую карьеру "с чистого листа". "Жители Киля проявили ко мне огромное доверие во время моего первого избрания мэром в 2014 году," вспоминает Камффер.

"Я безмерно благодарен за возможности, которые у меня были сделать значительный вклад в действительно захватывающие годы, особенно в те, которые еще впереди," сказал мэр Киля. "Однако я также считаю, что для меня и демократии лучше всего, если после двенадцати лет произойдет смена," добавил Камффер.

Камффер оставляет варианты открытыми

Он еще не решил, чем будет заниматься после ухода с поста мэра: "У меня нет никакого представления о том, что меня ждет в этой роли," сказал Камффер. Но с его богатым опытом он обязательно найдет что-то стоящее.

Точно не ясно, будет ли он искать другие должности или перейдет в политику на уровне земли. "Я принял это решение, основываясь на этой должности, а не на возможных будущих перспективах," объяснил Камффер.

Камффер дает ясность

Председатель фракции городского совета ХДС Райнер Креуц считает, что своим заявлением, сделанным примерно за два года до окончания срока его полномочий, мэр Камффер установил "ясные ориентиры". "Это честно и дает ясность для процесса выбора партий, представленных в городском совете Киля," сказал Креуц.

Креуц подчеркнул, что фракция городского совета ХДС сотрудничала с Камффером на протяжении всего его срока. Однако еще рано благодарить его за уход, так как ему еще предстоит утвердить бюджеты на 2025 и 2026 годы.

Следующие выборы мэра в Киле пройдут между августом 2025 и мартом 2026 года, чтобы заменить Ульфа Камффера, который уходит после двенадцати лет службы. После ухода с поста мэра Ульф Камффер благодарен за возможности, которые у него были сделать значительный вклад, и считает, что пришло время для перемен, учитывая продолжительность его срока.

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