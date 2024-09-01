Действующий чемпион Формулы-1 Макс Верстаппен вернулся в соревнования.

В захватывающем Гран-при Италии харизматичный гонщик Ferrari Шарль Леклер одержал победу. Его преследовали Оскар Пиастри из McLaren и Ландо Норрис, которые боролись с Леклером до самого конца. Зрители на Монце ликовали, когда Леклер первым пересек финишную линию.

Несмотря на интенсивную борьбу, Макс Верстапенн в машине Red Bull смог занять лишь шестое место. Тем не менее, его преимущество перед Норрисом составляет внушительные 62 очка. К сожалению, немецкий гонщик Нико Хюлькенберг из Haas из-за раннего штрафа в 10 секунд лишился возможности набрать очки.

Леклер, который продемонстрировал умную тактику с одним пит-стопом, одержал свою 7-ю победу в Формуле 1. Эта победа также стала для него второй на Монце после победы в 2019 году.

Подробности последуют.

После объявления о победе Леклера один из зрителей в толпе восторженно спросил: "А что с Максом? Он смог догнать?" Судья объяснил: "Что? Макс финишировал шестым, далеко позади Леклера."

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