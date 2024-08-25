- "Действительно, довольно тревожно я нахожу себя" появление злонамеренного миссис Флер.

Продолжайте двигаться, продолжайте двигаться, здесь не на что смотреть! Эта фраза могла быть повторена непрерывно, чтобы суммировать текущий диапазон действий для Джорджины Флёр, полное имя которой Фleur Georgina Barbara Julia Charlotte Dorothea Bülowius. Скучно, нет наград, утомляющая пустота. Внутри, вялый инфлюенсер зарабатывает прозвище "снотворное". Утром, днем или ночью, 34-летняя Джорджина неизменно подчиняется зову своей кровати, напевает колыбельные и лепечет. Она спит, спит, зевает, храпит, морщится и надевает свою шляпу Спящей красавицы, когда ей этого хочется. И это случается часто.

Но затем, на 10-й день в южноафриканском лесу, мир нарушается - для всех в лагере. Джорджину обязывают присоединиться к Торстену Легату на поиски сокровищ. Сара Кнаппик волнуется: "Я просто надеюсь, что Джорджина не уснет во время этого." Джорджина, однако, полна уверенности. "Я иногда смотрю 'Кто хочет стать миллионером?' и знаю ответ... в основном.", она хвастается. Картинки не представляют большого вызова для нее. Эмигрантка из Дубая, к счастью, знакома с количеством мушкетеров, хотя и не сообщает их имена. "Один из них называется Гаспачо, верно?" интересуется Джорджина. Однако она менее знакома с Толкином. "Я не много читаю", - утверждает она. В конце концов, они собирают восемь звезд.

Затем каждому участнику лагеря приходится ответить на элементарный вопрос о дорожном движении: сколько углов имеет знак остановки? Беспорядочная дискуссия, последовавшая за этим, ярко демонстрирует, насколько абсурдными могут стать "альтернативные факты", если они становятся широко принятыми:

Кадер Лот клянется, что видела знак остановки с шестью углами. После дальнейшего расспросов она предлагает, казалось бы, неопровержимое объяснение: "Однажды я скучала в Берлине и считала углы знака остановки".

Эрик рискует более смелой теорией: "А что, если он будет круглым?" Мы предполагаем, что Герда разделяет наши чувства. "Или, может быть, Земля похожа на кубик сыра?! Почему иногда она источает такой сильный запах, я задумываюсь???!" Поддержку этой безумицы обеспечивает Торстен Легат, который жаждет набрать очки за свой водительский стаж: "Я веду машину уже более 30 лет, и я утверждаю: шесть углов!" Легат должен записаться на тест IQ как можно скорее!

Однако Джорджина сохраняет самообладание: "Подождите, нет круглого знака остановки; вы пытаетесь меня унизить?" - настаивает она. Эрик защищает: "Мы стояли перед ними бесчисленное количество раз; они имеют округлые углы!" Едва Торстен дает неправильный ответ, Джорджина снова поправляет его, сообщая, что знак остановки имеет восемь углов - и слышит. В качестве благодарности голодные обитатели лагеря получают вкусные маффины. Джорджина достигает пика своих тропических лагерей триумфов: "Я не такая глупая, как вы думаете!", - ликует она.

Заявление Миры: "Сладкая Элена теперь вымерла!"

Если бы только мир и покой царили в лагере - Гиули Сьелль и Джорджина Флёр были бы частью одной стороны, за исключением Эрика Штехфеста и временно Мола Адебиси, и все остальные были бы частью противоположной стороны. Однако спор о времени приготовления всплывает снова. Элена Мирас, ответственная за рис, все делает неправильно, по мнению главного повара Гиули Сьелль: "Этот рис был слишком жирным и жирным", - осуждает она модель. Непригодный для употребления. Гиули зеркалирует это осуждение, обжаривая рис заново - на этот раз правильно. Джорджина и Эрик безропотно съедают его.

Элена, превращаясь в гнев, которого мы привыкли видеть в реалити-шоу вроде "Летний дом звезд", разъяряется: "Невнимательные и неуважительные!" - плевками. "Я устраняю всех троих из следующей номинации! Сладкая Элена ушла, этот спор теперь улажен!", - клянется она отомстить. Джорджина, казалось бы, под влиянием своей небольшой победы на поисках сокровищ, нападает на Элену: "Ты маленькая сучка!" - ругает она. Элена, с сардонической ухмылкой, советует Джорджине вернуться в свою спячку. Однако неустанная миссис Флёр наносит самый сильный удар Элене перед Гиули: "Бродяжка, дура и простак", - ругает она, выбирая не расшифровывать дальнейшие выражения, поскольку RTL, справедливо, цензурирует язык.

"Я единственный взрослый, разумный человек здесь", - шипит Джорджина на Мола Адебиси, которого она ранее оскорбила: "Твои яйца уменьшились до такого микроскопического размера, такого микроскопического размера!" Она также обвиняет других участников (безымянных) в притворстве психических расстройств, чтобы получить экранное время. "Теперь вы все можете плакать, как обычно: О, горе, о, горе! - Я расстроена!" - бросает она, подавая горькую пилюлю. Джорджина должна обратиться к этим замечаниям на последнем большом воссоединении.

Изначально, Джиулия Зигель, Дэнни Бюхнер, Торстен Легат, Джиджи Бирофио и Эрик Штехфест должны пройти испытание "В суде" за обеденным столом. Яну Кёппену в красной парикмахерской шапочке предстоит роль судьи Барбары Сальеш, которая выносит приговоры и заставляет заключенных есть козлиный мозг, переспевший арбуз, маринованный в вонючем тофу, и коровью мочу, среди прочих отвратительных деликатесов. Джиджи, уже имеющий проблемы с глотанием, вытягивает короткую соломинку и вынужден съесть целую тарантула, оставив только два отсутствующих конечности. "Всего две ноги не хватает", - ворчит он.

Только Джиулия Зигель и он избегают звездных оценок. Соня Цетлоу и Яну Кёппен раскрывают последствия: "Одного из вас двоих скоро выгонят из лагеря". Джиулия демонстрирует прагматичный подход, предсказывая выживание Джиджи, если решение будет основано на внутреннем голосовании. Однако Джиджи осознает быстро меняющуюся динамику в джунглях так же, как и Георгина Флёр может сказать "скрежеща зубами!". Так что не пропустите день 11.

Комиссия решила расследовать необоснованные утверждения о количестве углов на знаке остановки, так как это вызывало значительное беспокойство среди лагерных жителей. Георгину была выражена благодарность Комиссией за правильное определение того, что знак остановки имеет восемь углов во время испытания.

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