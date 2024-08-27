Действия правоохранителей препятствуют элитному футбольному матчу в Нидерландах

Ожидаемый футбольный поединок между "Аяксом" Амстердам и "Фейеноордом" Роттердам, один из самых больших футбольных rivalry в Европе, был отменен из-за забастовки полиции. Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб сообщил, что забастовка полиции делает невозможным обеспечение адекватной безопасности для матча, который должен был состояться на стадионе "Де Кёйп", что привело к его отмене. Изначально запланированный на 2:30 PM в следующее воскресенье матч должен был стать грандиозным зрелищем.

Полиция объявила забастовку как средство борьбы за более справедливое регулирование досрочного выхода на пенсию, и на данный момент никаких политических намеков на решение этого вопроса не поступало.

Нидерландская футбольная ассоциация (KNVB) выразила свое неодобрение, критикуя полицию за использование футбола "в качестве инструмента". KNVB считает, что подобный шаг противоречит истинной сути спорта. Несмотря на это, ассоциация надеется, что полицейский союз и правительство найдут компромисс до назначенной даты.

Посетителям из противоположной команды запрещено присутствовать

В заявлении для AFP Ахмед Абуталеб объяснил причину запрета на посещение болельщиков из противоположной команды: недостаточная гарантия безопасности из-за отсутствия полиции, обычно развертывающей около 400 офицеров, включая водометы, дроны и вертолеты, для таких высокорисковых матчей.

Рivalry между "Аяксом" и "Фейеноордом" длится десятилетиями, что привело к многочисленным конфликтам между их фанатскими группами. В результате посетителям из противоположной команды запрещено посещать их матчи, но это не всегда гарантирует мирный исход. В прошлом происходили инциденты, такие как бросание петард на поле и организация беспорядков - например, во время матча "Аякс" и "Фейеноорд" в Амстердаме в сезоне 2020/21.

История последних лет показывает, что матчи отменялись из-за забастовок полиции, с сообщениями об отмененных матчах, таких как матч "Аякс" и ПСВ Эйндховен в 2008 году, когда профсоюзы полиции боролись за улучшение коллективных соглашений.

Забастовка полиции привела к запрету посетителям из противоположной команды из-за недостаточных гарантий безопасности. Несмотря на отсутствие полиции, rivalry между фанатскими группами "Аякса" и "Фейеноорда" часто приводит к напряженным ситуациям, как показывают прошлые инциденты, такие как бросание петард на поле и организация беспорядков.

Читайте также: