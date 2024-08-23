- Действия Лили вызывают споры среди защитников прав животных, заставляя их критиковать ее.

"Плохой яйцо": Певица и актриса Лили Аллен (39) в настоящее время сталкивается с критикой из-за своего решения вернуть собаку в приют после того, как животное съело паспорта их семьи.

"Мы взяли собаку некоторое время назад, но потом она съела мой паспорт и паспорта детей. Так что я была вынуждена отправить их обратно, домой", - призналась она в своем подкасте "Помните меня?". "Она проглотила все наши три паспорта и визы. Я даже не могу вам сказать, сколько это стоило, учитывая, что это было во время Covid. Это была настоящая головная боль". Живя в Нью-Йорке со своим партнером Дэвидом Харбором (49) и двумя дочерьми Этель (13) и Марни (11), лондонская коренная жительница сейчас в немилости.

"Ты испортил мои планы"

Принятие щенка в 2021 году "положило начало" ее жизни. Потеря документов помешала ее дочерям встретиться со своим отцом Сэмом Купером (46), который живет в Англии, в течение "четырех-пяти месяцев".

Аллен не видела другого выхода, кроме как отказаться от собаки-компаньона: "Паспорта не были единственной вещью, которую она съела, эта шариковая не была именно хорошо обученной собакой. Я делала все, что могла, но, похоже, это просто не суждено было произойти, и паспорта были всего лишь верхушкой айсберга". Британка не встречает сочувствия.

Любители животных в ярости

После стенаний Лили Аллен, многие фанаты, якобы, отправились на X (ранее Twitter), чтобы осудить знаменитость:

"Она приняла меры, чтобы паспорта были вне досягаемости для щенка? Нет. Какой эгоистичный человек", - возмущался один пользователь. "Это все на ней, а не на несчастной собаке". "Она дура, что не спрятала важные документы от животных", - критиковал другой. "Нет плохих собак, только плохие владельцы. Собака не сорвала ваши планы, вы сами сорвали их, не следя за своими вещами", - рассуждал третий.

Несмотря на свои горькие опыты с лучшим другом человека, Аллен надеется взять другого пушистого друга. Она и ее дочери остановились на чихуахуа и планируют назвать его Джуд Белингхэм (английский футболист).

Партнеры, Дэвид Харбор и Лили Аллен, были разочарованы поведением собаки, так как им пришлось столкнуться с последствиями ее действий. Несмотря на критику, Аллен выразила желание взять другую собаку, планируя назвать ее в честь английского футболиста, Джуда Белингхэма.

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