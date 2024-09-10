- Дефицит бюджета, испытываемый городом Хемниц, количественно выражен в миллионах.

Финансы города Хемниц находятся в убытке. Размер этой финансовой дыры составляет 65,5 миллиона евро, согласно заявлению городской администрации. Причиной этого является рост цен, вызванный множеством кризисов. Хемниц не является исключением; многие другие муниципалитеты страны сталкиваются с подобными проблемами.

Директор финансов Ральф Бурхарт подчеркнул необходимость тщательного анализа каждого расхода. Необходимо принять эффективные меры по сокращению бюджета. Основные финансовые обязательства Хемница связаны с расходами на персонал и социальные обязанности. Стоимость содержания инфраструктуры, такой как здания и дороги, также резко возросла. Финансовые требования к муниципальным услугам, таким как общественный транспорт и театры, являются насущной проблемой.

Финансовые трудности Хемница привели к интенсивным дискуссиям в муниципалитете о пересмотре расходов. Многие другие муниципалитеты по всей стране сталкиваются с аналогичными финансовыми проблемами.

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