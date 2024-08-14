Дедушка Дэвид Хассельхофф проливает слезы радости

В начале года Тейлор Хасселхофф вышла замуж за свою невесту Мэдисон Фиоре, и теперь пара стала родителями впервые. Эта новость принесла особую радость дедушке Дэвиду Хасселхоффу. 72-летний гордо представляет новейшее пополнение своей семьи, со слезами счастья на глазах.

Дэвид Хасселхофф радуется рождению внучки: Звезда "Спасателей Малибу" объявил в Instagram, что у него появился новый член семьи. "Дедушка со слезами на глазах", - подписал снимок 72-летнего мужчины, нежно прижимающего к себе завернутую внучку Лондон. "Она идеальна, Ух. Я так благодарен".

В Instagram-сторис он также поделился фотографией своей 34-летней дочери Тейлор Хасселхофф-Фиоре с ребенком, кажется, сделанной во время его визита в больницу. Актёр и певец написал: "Я люблю тебя, Тей, и я люблю Лондон навсегда".

Тейлор Хасселхофф-Фиоре также поделилась своими впечатлениями о первых днях с дочерью Лондон Хасселхофф-Фиоре в Instagram. Она поделилась фотографией своей невестки Тейлин Фиоре с подписью: "Мое сердце переполнено любовью к этой маленькой девочке".

Зять - "выигрыш"

Новая мать вышла замуж за Мэдисона Фиоре в феврале 2023 года. "Я никогда не видел свою дочь более красивой, чем в день своей свадьбы", - написал Дэвид Хасселхофф в то время в Instagram, сопроводив свадебные фотографии. "Она нашла выигрыш в Мэдисоне, и я приветствую его и его семью в нашей".

В феврале прошлого года Тейлор объявила о своей беременности: "Наконец-то мы можем поделиться самой прекрасной новой главой нашей жизни с миром! Август 2024 года скоро станет нашим любимым месяцем. Я не могу дождаться, чтобы стать мамой, и так взволнована тем, чтобы пополнить нашу семью".

У Дэвида Хасселхоффа также есть дочь Хейли от брака с Памелой Бэч, который длился с 1989 по 2006 год. В 2018 году Хасселхофф женился в третий раз. 31 июля певец и актёр сказали "да" своей жене Хейли Робертс. Пара вместе с 2011 года.

Пост в Instagram Хасселхоффа был полон радости, когда он объявил о рождении своей внучки, назвав её "идеальной" и выразив благодарность. Дедушка Хасселхофф также поделился трогательным сообщением для своей дочери Тейлор Хасселхофф-Фиоре в Instagram, празднуя их нового члена семьи и выражая свою любовь к ним обоим.

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