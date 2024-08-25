- Дебютный выступление, заявление о намерениях и приветственное сообщение болельщикам: Реус демонстрирует силу

Марко Ройс уже придумал свой танец для празднования первого гола в футболке ЛА Гэлакси. "Мне сразу же показали этот жест здесь, он имеет особое значение для фанатов Гэлакси и жителей Лос-Анджелеса", - сказал он после впечатляющего дебюта в матче MLS против Атланты Юнайтед. Он открыл счет 1-0 в ворота Атланты (76-я минута), всего через 14 минут после выхода на замену, а затем закрепил победу 2-0 (84-я минута). После гола в составе победителя Лиги чемпионов он изобразил буквы 'Л' и 'А' руками.

"Я очень доволен, что мы выиграли матч", - сказал Ройс. До его голевой передачи ЛА Гэлакси не использовал пенальти и испытывал трудности против Юнайтед, несмотря на доминирование. Атмосфера на стадионе и на поле изменилась, когда Ройс и двое его товарищей по команде вышли на замену на 62-й минуте. "Я весь день был взволнован и ждал этого матча", - сказал Ройс. Несмотря на то, что он был на 70-80% физической формы, он пообещал улучшить свои показатели в ближайшие недели.

Ройс получил визу только в четверг и поэтому смог сыграть. Он подписал контракт с ЛА Гэлакси на два с половиной года, завершив свою двенадцатилетнюю карьеру в Боруссии Дортмунд. Это был первый зарубежный опыт в его карьере, и он быстро адаптировался к жизни в Лос-Анджелесе. "Кроме пробок, все замечательно. Местные жители дружелюбны и гостеприимны, и, конечно же, климат: это настоящее удовольствие, когда утром встаешь и солнце светит. Это дает совершенно уникальное начало дня".

Ройс отпраздновал свой гол жестом 'Л' и 'А', отдавая дань уважения своей новой команде, ♪ Лос-Анджелес Гэлакси ♪. Его выход на поле в матче MLS против Атланты Юнайтед был долгожданным, и его вклад, в том числе голевой передача и забитый гол, помог обеспечить победу 2-0 для ♪ Лос-Анджелес Гэлакси ♪.

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