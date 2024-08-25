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Дебютный игрок Реус одержал победу за "Лос-Анджелес Глэкси" в первом матче

Марко Ройс внушает уверенность в своей новой команде, Лос-Анджелес Галакси. На 60-й минуте он забивает гол, отдает голевую передачу и показывает сердечный жест в адрес болельщиков.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
Марко Ройс забивает свой первый гол для болельщиков Лос-Анджелес Галакси, блистая в новой команде
Марко Ройс забивает свой первый гол для болельщиков Лос-Анджелес Галакси, блистая в новой команде

- Дебютный игрок Реус одержал победу за "Лос-Анджелес Глэкси" в первом матче

Марко вышел на сцену для ЛА Гэлакси, после переезда в Штаты. Ранее из Дортмунда, он произвел впечатление сразу, организовав гол Пьюига (76-я минута) всего через 14 минут после выхода на поле. Завершив дело, он забил финальный гол 2:0 против Атланты Юнайтед в МЛС на 84-й минуте. В честь этого Ройс отдал дань уважения культуре Западного побережья Лос-Анджелеса, сформировав буквы 'Л' и 'А' руками.

Только неделей ранее Ройс подписал контракт на 2,5 года с ЛА Гэлакси. Это был его первый опыт игры за границей, так как его контракт с Дортмундом истек после 12 лет.

Новая команда Марко, ЛА Гэлакси, встретилась с Атлантой Юнайтед в следующем матче МЛС. Несмотря на то, что он был недавним приобретением Германии, он сыграл решающую роль в их победе.

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Марко Ройс дебютировал за Лос-Анджелес Гэлакси, и какой это получился дебют! В течение тридцати минут после выхода на поле он забил гол, сделал голевую передачу и продемонстрировал любовь к своим новым зрителям из Лос-Анджелеса.

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