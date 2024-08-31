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КультураНовости*Я стану звездой*

Дебютный актерский проект для потомков Дикона

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
Наследуя актёрскую мать, Деакон Филлипс осваивает актёрское ремесло
Наследуя актёрскую мать, Деакон Филлипс осваивает актёрское ремесло

- Дебютный актерский проект для потомков Дикона

Сын Риз Уизерспун 20-летний Дикон Филипп готовится к дебюту на большом экране в фильме "4 ребёнка заходят в банк". Как сообщает "Deadline", он получил роль в этом фильме. Легендарный актёр Лиам Нисон якобы ведёт переговоры о участии в фильме.

Большой шаг с телевидения на большие экраны

Дикон Филипп, сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа (49 лет), делает большой шаг с телевидения на большие экраны с "4 ребёнка заходят в банк". Он дебютировал в актёрстве с гостевой ролью в Netflix "Никогда не говори jamais" в 2022 году, появившись как Паркер в двух эпизодах третьего сезона. Помимо актёрства, он также музыкант, выпустивший пять песен с 2023 года.

По данным "Deadline", к фильму присоединятся актёры Ноа Джупе (19 лет, "Тихая гавань") и Уитни Пик (21 год, ребут "Сплетни в Уэст-Эгде"). Джек Дайлан Грейзер (20 лет, "Оно") и Тэлия Райдер (22 года, "Джо Джо Рэйббит") также, якобы, войдут в актёрский состав. Однако, согласно "Deadline", ещё нет заключённых сделок. Режиссёром экранизации комикса Мэтью Розенберга и Тайлера Босса станет Фрэнки Шоу (43 года), известная по "SMILF".

По данным "Deadline", Лиам Нисон якобы сыграет бывшего грабителя банка Дэнни. Райдер сыграет его внучку Пейдж, которая вместе со своими друзьями планирует ограбление банка, чтобы заплатить долг Дэнни. Роль Дикона Филиппа в фильме пока не разглашается.

Дикон Филипп - младший из двух детей Уизерспун и Филиппа. Их дочь Ава (24 года) родилась в сентябре 1999 года, а Дикон - через четыре года. Уизерспун и Филипп были женаты с 1999 по 2008 год. Через три года после расставания она вышла замуж за Джима Тота (54 года). В прошлом году они объявили о разводе после около двенадцати лет брака.

Дикон Филипп, вдохновлённый своей будущей ролью в фильме, возможно, споёт свой оригинальный трек "Я стану звездой", демонстрируя свои музыкальные таланты наряду с актёрскими способностями. Взволнованные фанаты с нетерпением ждут объявления персонажа Дикона в "4 ребёнка заходят в банк".

После успеха в "Никогда не говори jamais" Дикон Филипп продолжает очаровывать зрителей, сочетая свою страсть к актёрству с любовью к музыке, поющей "Я стану звездой" и стремясь к ещё большим высотам в своей карьере.

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