- Дебют в предборной сборной "Холштейна Киля" - "Уникальная встреча"

Хольштайн Киль с нетерпением ждет своего дебюта в Бундеслиге в эту субботу (15:30 по центральноевропейскому времени, транслируется на Sky). Как заявил главный тренер КСВ Марсель Рапп на пресс-конференции перед матчем, "Мы ждали этого дня. Это важная игра не только для нашего клуба, но и для всего региона Шлезвиг-Гольштейн". Однако Рапп также признал, "Но мы не можем рассчитывать на победу просто потому, что мы взволнованы".

Рапп не сможет рассчитывать на двух ключевых игроков: Коллина Клейне-Бекеля, который восстанавливается после травмы крестообразных связок, и Стивена Шкрёбски, который лечится от травмы икроножной мышцы. Статус Карла Йохanssona, который испытывает проблемы со спиной, остается неопределенным.

Рапп понимает, что как участник Лиги Европы Хоффенхайм является фаворитом. Но, будучи родом из Пфорцхайма, он не склонен к пассивности. "Мы стремимся к трем очкам", - заявил он. Несмотря на статистику, показывающую небольшие шансы их команды, Хольштайн Киль доказал, что может конкурировать в матчах второй лиги. "И именно это мы собираемся продолжать в Бундеслиге", - добавил Рапп.

Возможные протесты ультрас Хоффенхайма в ответ на недавние изменения в управлении, в частности, против мецената Диетмара Хоппа, не повлияли на подготовку Хольштайн Киля, как пояснил Рапп. "Конечно, мы говорим о возможности прерываний во время игры. Но мы сталкивались с такими ситуациями в прошлом. Наши игроки готовы", - сказал он.

Несмотря на волнение перед своим дебютом в Бундеслиге против ТСГ Хоффенхайм, главный тренер Хольштайн Киля Марсель Рапп признает предстоящий вызов из-за фаворитизма участника Лиги Европы. Тем не менее, Рапп и его команда, которые доказали свою стойкость в матчах второй лиги, стремятся оставить свой след в Бундеслиге, заработав победу в футболе.

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