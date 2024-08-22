Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиФутбол

Дебют в предборной сборной "Холштейна Киля" - "Уникальная встреча"

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

- Дебют в предборной сборной "Холштейна Киля" - "Уникальная встреча"

Хольштайн Киль с нетерпением ждет своего дебюта в Бундеслиге в эту субботу (15:30 по центральноевропейскому времени, транслируется на Sky). Как заявил главный тренер КСВ Марсель Рапп на пресс-конференции перед матчем, "Мы ждали этого дня. Это важная игра не только для нашего клуба, но и для всего региона Шлезвиг-Гольштейн". Однако Рапп также признал, "Но мы не можем рассчитывать на победу просто потому, что мы взволнованы".

Рапп не сможет рассчитывать на двух ключевых игроков: Коллина Клейне-Бекеля, который восстанавливается после травмы крестообразных связок, и Стивена Шкрёбски, который лечится от травмы икроножной мышцы. Статус Карла Йохanssona, который испытывает проблемы со спиной, остается неопределенным.

Рапп понимает, что как участник Лиги Европы Хоффенхайм является фаворитом. Но, будучи родом из Пфорцхайма, он не склонен к пассивности. "Мы стремимся к трем очкам", - заявил он. Несмотря на статистику, показывающую небольшие шансы их команды, Хольштайн Киль доказал, что может конкурировать в матчах второй лиги. "И именно это мы собираемся продолжать в Бундеслиге", - добавил Рапп.

Возможные протесты ультрас Хоффенхайма в ответ на недавние изменения в управлении, в частности, против мецената Диетмара Хоппа, не повлияли на подготовку Хольштайн Киля, как пояснил Рапп. "Конечно, мы говорим о возможности прерываний во время игры. Но мы сталкивались с такими ситуациями в прошлом. Наши игроки готовы", - сказал он.

Несмотря на волнение перед своим дебютом в Бундеслиге против ТСГ Хоффенхайм, главный тренер Хольштайн Киля Марсель Рапп признает предстоящий вызов из-за фаворитизма участника Лиги Европы. Тем не менее, Рапп и его команда, которые доказали свою стойкость в матчах второй лиги, стремятся оставить свой след в Бундеслиге, заработав победу в футболе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Взаимодействие с вашим телефоном - открывает slightly больше ясности о средневековом веке.
Федеральные земли Германии

Старый магазин в Стендале переходит на цифровую трансформацию

Учреждение розничной торговли с религиозноподобной преданностью потребительству не было современным открытием. Такое 'храмовское учреждение' уже существовало в Стендале более 800 лет назад. Сейчас оно предлагает цифровой доступ кVisitor посетителям с помощью современной технологии.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
В первой половине текущего года зарегистрировано меньше погибших в дорожно-транспортных...
Федеральные земли Германии

Уменьшение числа смертей и травм на дорогах в первой половине года

В первой половине этого года в Саксонии-Анхальт произошло заметное снижение травм, связанных с дорожно-транспортными происшествиями по сравнению с тем же периодом прошлого года.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Урожай зерновых в Нижней Саксонии в этом году менее благоприятен по сравнению с уборкой 2023 года.
Федеральные земли Германии

Примерно на 14,8% меньше урожая зерна по сравнению с предыдущим годом.

В этом году из-за обильных осадков урожай пшеницы, ячменя и других культур значительно снизился среди сельскохозяйственных рабочих Нижней Саксонии. С другой стороны, наблюдается увеличение производства летних зерновых культур.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
из-за внезапных обстоятельств мотоциклисту потребовалась вертолетная скорая помощь, чтобы достичь...
Федеральные земли Германии

В соревнованиях по скорости в одиночку байкер получил серьезные травмы

Человек на мотоцикле пытается неоднократно проехать через округ Ортенау с максимальной скоростью, что в итоге приводит к серьезному столкновению.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Федеральный суд вынес решение по вопросу о отрицании Холокоста в переписке с налоговыми органами
Главные темы

Федеральный суд вынес решение по вопросу о отрицании Холокоста в переписке с налоговыми органами

Вirth messengerсудия (BGH) в Карлсруэ занималась делом о отрицании Холокоста в четверг. Третий отделение по уголовным делам рассматривало оправдание женщины, которая ранее была признана виновной в разжигании ненависти. Она отвергла Холокост в письме в налоговую службу. Суд ожидается вынести...

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
По данным Gallup, почти половина работников американских офисов участвуют в политических...
Экономика

Согласно исследованию Gallup, обсуждение политики на рабочем месте может иметь как преимущества, так и недостатки.

Несмотря на разные точки зрения на политику, сложно не заметить интенсивность чувств по поводу президентских выборов и важных опросных вопросов этой осени. Помимо этого, глобальные события вызвали серьезные реакции по всему политическому спектру.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Взаимодействие с вашим телефоном - открывает slightly больше ясности о средневековом веке.
Федеральные земли Германии

Старый магазин в Стендале переходит на цифровую трансформацию

Учреждение розничной торговли с религиозноподобной преданностью потребительству не было современным открытием. Такое 'храмовское учреждение' уже существовало в Стендале более 800 лет назад. Сейчас оно предлагает цифровой доступ кVisitor посетителям с помощью современной технологии.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Демонстрации вспыхнули по всей Индонезии, когда законодатели отложили корректировку избирательных правил
Главные темы

Демонстрации вспыхнули по всей Индонезии, когда законодатели отложили корректировку избирательных правил

Законодательный орган Таиланда отложил утверждение поправок к избирательному закону в четверг, когда демонстранты стремились разрушить барьеры входа в парламент в столице, побуждаемые недовольством об uts

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно