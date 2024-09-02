- Дебют в Базеле: Черви как контроллер японских жуков

Чтобы бороться с расширяющейся проблемой японских жуков, Базель, крупный город в Швейцарии возле немецкой границы, впервые проводит эксперимент с нематодами. Компания, специализирующаяся в этой области, нанесла раствор, наполненный нематодами, на травянистые участки с помощью опрыскивателя. Эти микроскопические черви должны нейтрализовать вредных личинок вредителя, обитающих в почве. Симон Лёвенбергер, глава отдела содержания зеленых пространств в Базеле, выразил оптимизм по поводу этого подхода, отметив, что эффективность станет очевидной только в следующем году после анализа почвенных образцов.

Лёвенбергер надеется, что этот метод поможет обуздать распространение японского жука в городе. Тем не менее, результаты станут ясными только в следующем году, когда будут взяты образцы почвы для исследования.

Эти вредители питаются примерно 300 видами растений.

Популяция японского жука была обнаружена в городе в середине года. В результате Лёррах, немецкий район вдоль Рейна, усилил меры предосторожности. Лёррах теперь имеет пораженную область, где растительные остатки временно оставлены нетронутыми.

Японский жук (Popillia japonica) классифицируется как вредитель ЕС. Разрушительный жук в основном влияет на виноградарство, садоводство и сельское хозяйство. Он опустошает сады, виноградники, леса, парки и зеленые пространства, поедая более 300 разных видов растений. Эксперты считают, что японский жук попал в регион Тичино в Италии в 2017 году, а затем распространился на другие итальянские регионы. В этом году несколько экземпляров японского жука были пойманы в Баден-Вюртемберге, Германия, что вызвало опасения, что он мог быть завезен в страну через грузовой транспорт.

Экспериментальное использование нематод в зеленых пространствах Базеля направлено на решение проблемы в сельском хозяйстве, так как японский жук представляет угрозу для различных растений, в том числе культурных. Если этот метод окажется успешным, он мог бы стать полезной практикой в управлении сельскохозяйственными вредителями.

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