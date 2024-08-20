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КультураНовостиРежиссерская работа Джонни Депа "Моди"

Дебют на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне

 and  Melissa Williams
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Джонни Депп посетил кинофестиваль Красного моря в 2023 году, после чего представил свой последний...
Джонни Депп посетил кинофестиваль Красного моря в 2023 году, после чего представил свой последний фильм на кинофестивале в Сан-Себастьяне в сентябре.

- Дебют на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне

Актер Джонни Депп (61), известный своей обширной фильмографией, за свою карьеру снял только два фильма. После своего дебютного фильма "Храбрец" в 1997 году, который не получил широкой популярности, он завершил "Моди", биографический фильм о знаменитом художнике Амедео Модильяни (1884-1920). Как объявлено на сайте фестиваля, "Моди" будет представлен на 72-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Исследование жизни Амедео Модильяни в "Моди"

Фильм, названный "Моди - Три дня в вихре безумия", будет показан вне конкурса в Сан-Себастьяне. Режиссер Депп был удостоен награды Донosti за свои достижения в карьере в баскском приморском городе в 2021 году. Сюжет вращается вокруг "искусства, любви и отвержения", как описано в синопсисе фильма. Режиссер погружается в хаотичную жизнь Модильяни через трехдневный период в Париже во время Первой мировой войны, когда художник борется с сомнениями в своем искусстве и размышляет о уходе на пенсию. Его друзья и коллеги пытаются отговорить его.

Итальянский актер Рикардо Скамарсио (44) исполнил главную роль. Аль Пачино (84), который помог привести проект фильма к Деппу, также снялся в роли французского коллекционера искусства Мориса Гангната (1856-1924). Стивен Грэхэм (51) сыграл роль торговца искусством Леопольда Зборовского (1889-1932) в фильме. "Моди" еще не имеет даты выхода в Германии, но кинофестиваль в Сан-Себастьяне запланирован на этот год с 20 по 28 сентября.

Режиссерская работа Джонни Деппа, "Моди", - биографический фильм о знаменитом художнике Амедео Модильяни, который будет представлен на 72-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Во время фестиваля Депп также был удостоен награды Донosti за свои достижения в карьере.

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