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Дебют лидера обороны разочаровал: Герберт борется после вступления в состав "Баварии"

Бросаю Шляпы в Морские Воды

 and  Anthony Ross
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Дебют лидера обороны разочаровал: Герберт борется после вступления в состав "Баварии"

Гордон Херберт, победивший тренер на чемпионате мира, не был полностью доволен. "Наши броски были не идеальны, мы могли бы провалиться в море", - сказал новый тренер мюнхенской "Баварии", команды-двойного чемпиона, после победы со счетом 73:59 над "Кемницем" в матче открытия Бундеслиги.

Херберт похвалил "прочную" оборону своей команды, сыгравшую решающую роль в победе, несмотря на то, что из 25 трехочковых попыток только 5 попали в кольцо. "Мы все еще в процессе развития", - признал он, несмотря на победу в сложной игре в нападении.

Генеральный директор "Баварии" Марко Песич был менее критичен в отношении игры своей команды. "Это была сосредоточенная игра нашей команды", - резюмировал он. "Мы могли бы сыграть лучше, но наша оборона сегодня была великолепна, достаточно хороша для победы. Это хороший знак, потому что нам нужно время, чтобы сыграться в нападении".

Игра против "Кемница" стала первым шагом "Баварии" под руководством 65-летнего Херберта. Команда стремится защитить свои национальные титулы и сделать сильный международный возврат после разочаровывающего сезона Евролиги в прошлом году. Новичок Оскар да Сильва стал лучшим бомбардиром с 19 очками и 8 подборами. "Ребята хотят, чтобы я взял на себя инициативу, имел мяч и оправдал их доверие", - сказал он.

Мировые чемпионы "Баварии" Андреас Обст (3 очка) и Нильс Гиффе (0) не блистали, а новый новичок Йоханнес Войтманн, также мировой чемпион, отсутствовал из-за травмы. Херберт, который привел немецкую национальную команду к бронзе на чемпионате Европы 2022 года и золоту на чемпионате мира 2023 года, сменил Пабло Ласо на посту главного тренера "Баварии".

У "Баварии" есть много работы над собой в Евролиге, где их цель - выйти в плей-офф. В прошлом сезоне они заняли 15-е место с всего 13 победами в 34 матчах.

Херберт предложил: "Мы можем поработать над трехочковыми бросками, так как из 25 наших попыток только 5 попали в кольцо", указывая на возможное направление для улучшения. В попытке удержать мяч Песич сказал: "В следующий раз давайте постараемся бросать точнее, чтобы мяч не ускользал в важные моменты".

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