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ПанорамаНовостиМузыка

Диджей Топик упорно выступал, чтобы не дать возникнуть ощущения беспорядков.

 and  Ksenia Johnson
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- Диджей Топик упорно выступал, чтобы не дать возникнуть ощущения беспорядков.

Мате Топић, вы играли музыку, когда ваше выступление внезапно прервалось нападением. Как вы восприняли тот момент? Я продолжал играть, чтобы избежать паники. Один из организаторов подошел ко мне на сцену и рассказал об инциденте. Сначала я подумал, что это просто разросшаяся подростковая драка, но оказалось, что это было полноценное нападение, в результате которого мирные граждане были ранены в шею.

Что чувствовали, когда продолжали играть несколько минут, несмотря на хаос? Это было странно, пытаться сохранять веселый настрой и делать вид, что ничего не происходит, перед столькими людьми. Бегство толпы было бы гораздо хуже.

Какая была атмосфера в толпе, пока вы играли? Удивительно, но толпа все еще была заряжена. Энергетика была одной из лучших, которые я когда-либо чувствовал на концерте в Германии, с людьми всех возрастов, которые сошли с ума. Просто грустно, что все так плохо закончилось.

Вы заметили какие-либо признаки нападения со сцены? К счастью, нет. Нападение произошло на другой сцене, примерно в 300-400 метрах.

В конце концов, музыку выключили. Что произошло потом? Один из организаторов вышел на сцену, спокойно объяснив ситуацию. К счастью, ситуация не вылилась в хаос.

Вы убежали с фестиваля и спрятались в магазине. Сколько времени вы провели там, и какая была атмосфера? Настроение испортилось, когда мы узнали, что это было нападение, и преступник все еще был на свободе. Первые сообщения указывали на то, что нападавший целенаправленно атаковал шеи граждан. В нашей группе также были дети. К счастью, мы смогли организовать транспорт, который доставил нас домой.

Даже дома не было покоя, с вертолетами, летающими над головой. Это было сюрреалистично, как будто я был в夢中. Я испытывал нечто подобное в США раньше, но это было определенно необычно для Солingen.

Как ваши близкие и друзья, которые тоже были на фестивале? Они все в шоке, но к счастью, никто не пострадал. Мои мысли с жертвами и всеми, кто это видел.

Вы известный во всем мире артист, который гастролирует по всему миру. Как вы оказались на выступлении в честь 650-летия вашего родного города? Я играл с Бергическим оркестром дважды раньше, и все всегда проходило гладко. Смешивание электронной музыки с оркестровой музыкой создает уникальный звук, который я люблю, так что я был рад снова сотрудничать для 650-летия.

Что такое Солingen как город? Насилие не является чем-то новым в Солingen, особенно среди враждующих кланов или банд. Драки ножами были обычным явлением в течение многих лет.

Несмотря на прерывающее событие, каков был ваш ответ на продолжение выступления 'Музыки'? Несмотря на серьезную ситуацию, я почувствовал странный долг продолжать играть, веря, что музыка может помочь успокоить ситуацию.

Как изменилась атмосфера после того, как музыка была остановлена? После того, как музыка прекратилась, наступило мгновение шока и тишины, за которым последовало коллективное осознание серьезности ситуации.

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