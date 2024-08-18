- Дьявольский ангел в человеческом обличье, знаменитый киноиконка Ален Делон, скончался.

Шапка надвинута глубоко, воротник поднят высоко, и строгий вид – так мир увидел Алена Делона в роли "Ледяного Ангела" в фильме Жана-Пьера Мельвиля. Актёр стал легендой, блистая в более чем 80 фильмах в роли убийцы. Теперь, в возрасте 88 лет, Делона не стало.

Согласно заявлению трёх сыновей актёра французскому новостному агентству AFP, он мирно скончался в своём доме в Дошьи, расположенном в регионе Центр – Луара, в окружении семьи. "Ален Фабьен, Анушка, Энтони и Лубо скорбят, сообщая о кончине своего отца", – заявили они в совместном заявлении.

Роли, повлиявшие на историю кино

Делон оставляет после себя наследие киноклассики. "Плата за страх", "Только солнце было свидетелем", "Борсалино" или "Пантера" – карьера Делона была отмечена ролями хитроумного преступника и жестокого киноубийцы.

Ещё в 1957 году, в своём дебютном фильме "Риффи", он сыграл роль убийцы. То, что сердцеед мог играть и другие роли, продемонстрировал в 1984 году в фильме "Любовь в Сван" режиссёра Волкера Шлёндорфа, где он сыграл роль гомосексуального барона.

В "Нашей истории", трагической любовной драме, он удивил, сыграв роль неудачника, даже получив престижную премию "Сезар", высшую французскую кинонаграду, в 1985 году. Но зрители не приняли мягкого Делона. "Как только я изображал страдание или слабых людей, зрители отворачивались от меня". Им нравилось видеть "ангела,masquerading as a devil", как выразился Делон.

Жизнь, полная драматических событий

Итак, Делон предпочитал играть роль обаятельного, но одинокого убийцы. Роль, для которой не требовалось написанного диалога. Преступник, как он объяснил в документальном фильме "Ален Делон, un inconnu" режиссёра Филиппа Кохли, был для него второй натурой. Если бы не актёр, он бы предпочёл быть гангстером, как цитировало "Spiegel".

Жизнь Делона напоминает социальную драму: сперва развод родителей, затем он был помещён в приёмную семью, исключался из школы несколько раз, начал ученичество у мясника, а в 17 лет добровольно пошёл на войну в Индокитае. По возвращении он жил за счёт сомнительных источников дохода. Даже ходили слухи о связях с мафией в Париже и Марселе.

Связан с расследованием убийства

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в Сексоне возле Парижа. Позже он упоминал о своём детстве: "Сколько знают, что я провёл своё детство во дворе тюрьмы Фресне? pelo menos jogava com outras crianças de carcereiros lá". Отец Делона был тюремным надзирателем.

Даже будучи знаменитым киноактёром, между ролями Делона и реальностью существовали связи. В 1968 году его югославский телохранитель и друг Стеван Маркович был найден убитым на свалке мусора. Маркович был не только телохранителем Делона, но, как сообщалось, также любовником его тогдашней жены и актрисы Натали Делон, псевдоним Франсин Кановас. Жёлтая пресса связала имя Делона с этим делом. В 1975 году расследование дела Маркович было закрыто – без результатов.

Множество романов и связей

Ален Делон также сделал заголовки своими романами с женщинами. С Роми Шнедер он сформировал одну из самых гламурных пар 1960-х годов. Они были помолвлены, но их любовная история закончилась трагически, как в "Христе", их первом фильме вместе в 1958 году.

Пять лет спустя Делон расстался с Шнедер. В 1963 году Шнедер пыталась покончить с собой. В течение года Делон женился на актрисе Франсин Кановас, единственной женщине, на которой он когда-либо женился. У них родился сын по имени Энтони.

Среди его знаменитых "мгновенных увлечений" или любви с первого взгляда была модель Розали ван Бреемен. Делон встретил эту голландку, примерно на 30 лет younger, в 1987 году. Их отношения продлились около 15 лет и resulted in two children, Anouchka и Alain-Fabien.

Делон также имел краткую связь с немецкой певицей Нико, которая умерла в 1988 году. Она настаивала всю свою жизнь на том, что Делон был отцом её сына Кристиана Аарона "Ари" Паффгена, что Делон отрицал на протяжении всей своей карьеры.

Женщины играли важную роль tanto в личной жизни, как и в карьере Делона. Он однажды сказал в интервью французской газете "Le Monde", что женщины сделали его актёром, дали ему всё.

Когда Делон и Шнедер появились в "Христе" в 1958 году, ему было 23, а ей было на три года меньше. Она уже была звездой, а он только начинал свою карьеру. По словам Тило Вайдра в его двойной биографии 2020 года "Eine Liebe in Paris. Romy & Alain", Шнедер выбрала Делона на роль в мелодраме.

Актёр и друг Делона Жан-Клод Брияли, цитируемый в книге, сказал, что Шнедер показывали фотографии нескольких молодых актёров, и она выбрала Делона. "Я ничего не мог предложить, кроме своей физической привлекательности и отсутствия опыта. Когда я узнал, что они хотят меня, я был ошеломлён", – сказал Делон в интервью французской газете "Le Figaro".

А карьера Делона во многом была сформирована Мишелин Кордо, женой Юва Аллегре, режиссера его первого фильма "Просите, чтобы убийц выпустили". Очаровательного молодого человека представил режиссеру актриса Брижит Обер.

Внешность Делона покоряла не только женщин, но и мужчин, в том числе 30-летнего старше его режиссера Лучино Висконти. Дуэт сотрудничал над такими шедеврами, как "Леопард" и "Рокко и его братья". Висконти искал актера, который мог бы воплотить и нежность, и жестокость, как он рассказал в документальном фильме. В рабочем-class драма Делон сыграл молодого итальянца, борющегося за спасение своей семьи от неминуемой гибели.

В начале 2000-х Делон расстался с Розали ван Бреемен и в основном жил один. В последние годы он редко появлялся на экране, но все еще привлекает внимание своей работой в качестве кинопроизводителя, заводчика чистокровных лошадей, владельца скаковых лошадей и сторонника право-wing Национального фронта (НФ). Он даже называл основателя партии Жана-Мари Ле Пена своим другом.

В 2019 году Делона парализовал инсульт, от которого он так и не оправился. В 2022 году он объявил о своем желании уйти из жизни в Швейцарии, где он жил в течение длительного времени. Он сказал TV5, что у человека есть право уйти в мир иной в определенном возрасте. Тем не менее, ему не было позволено это сделать. В течение длительного времени его трое детей, Антуан, Анушка и Ален-Фабьен, спорили о том, кто будет за ним ухаживать.

Делон всю жизнь поддерживал свой миф. "Моя жизнь - это ледник. Публика знает только вершину", - сказал он однажды. Его истинное Я остается скрытым от общественности.

В начале своей актерской карьеры Ален Делон сыграл роль в мелодраме "Кристина" вместе с Роми Шнедер, которая выбрала его на эту роль, несмотря на его отсутствие опыта. Париж, который был важен для Делона, якобы был связан с ним через связи с мафией в его ранние годы.

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