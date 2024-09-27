Диана Львица сейчас переживает эмоциональное расстройство и снова одинока.

После примерно шестнадцати месяцев серьезные отношения предпринимательницы Дианы цур Лёвен подошли к концу. Хотя она теперь с нетерпением ждет новых "поворотов судьбы" в своей жизни, она честно признает, что расставание не было легким.

Диана цур Лёвен, последнее время известная как инвестор в шоу "Львы из пещеры", призналась в своих Instagram-сториз, что последние месяцы были трудными, но никогда не было более сложного времени, чтобы поделиться такими личными подробностями. В итоге она сообщила своим 1,2 миллиона подписчикам, что они с партнером расстались. В преддверии октябрьского Октоберфеста Диана с нетерпением ждет возможности гордо продемонстрировать свой холостяцкий статус.

В посте в Instagram Диана написала: "Прошло некоторое время с тех пор, как мы уважительно решили разойтись, и вначале казалось, что земля уходит из-под ног".

Молодая бизнес-леди также призналась, что это были ее первые отношения, и она не была готова к силе боли, которая последовала. Она призналась, что пролила много слез, но все же убеждена, что это был правильный выбор, и жизнь обещает новые открытия.

На недавнем подкасте ntv "Стартап - честно" Диана рассказала, почему она выбрала этот новый путь и почему предпочитает вкладывать свои инвестиции в начинающих предпринимателей, а не в роскошную моду или эксклюзивные отпуска. К сожалению, причины, по которым она и ее партнер решили расстаться, все еще не раскрыты.

Диана поделилась своими чувствами в посте в Instagram, написав: "Расставание с моим партнером было действительно сложным, и казалось, что мой мир рушится". Позже она выразила свой энтузиазм по поводу своего предстоящего одиночного появления на Октоберфесте, сказав: "Несмотря на трудности, я с нетерпением жду развлечений как свободная женщина на Октоберфесте".

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