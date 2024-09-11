- Диакониэ выступает за усиление приверженности интеграции.

Диакония в Шлезвиг-Гольштейне резко осудила дискуссии о ужесточении политики в отношении беженцев. Политике следует прекратить «конкуренцию в жесткости» и придерживаться законных процедур для беженцев, призвала региональная ассоциация.

По словам члена правления Диаконии Хайко Насса, продолжающиеся дебаты об ужесточении законов об убежище и отказе в границах наносят ущерб социальному единству. Эти дискуссии ведутся за счет тех, кто нашел убежище в Германии и интегрировался в общество.

Иммигранты не несут ответственности за проблемы, такие как нехватка жилья или плохая инфраструктура, но они укрепляют общество в секторах, таких как здравоохранение и ИТ, несмотря на дефицит рабочей силы, сказал Насс. После инцидентов в Солінгене и Брокштедте важно не исключать людей по их происхождению, а вместо этого сделать больше инвестиций и принять политические решения для успешной интеграции иммигрантов.

Конкуренция в ужесточении политики в отношении беженцев может привести к негативным последствиям для интеграции беженцев. Вместо этого следует сосредоточиться на соблюдении законных процедур и создании благоприятной среды для беженцев, учитывая продолжающиеся дебаты.

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