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Deutsche Bank согласна с большинством жалобщиков по делу Postbank.

 and  Alex Stellmacher
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В 2008 году Deutsche Bank приобрёл пакет акций у Deutsche Post, потратив около 57 евро за акцию....
В 2008 году Deutsche Bank приобрёл пакет акций у Deutsche Post, потратив около 57 евро за акцию. Некоторые лица продолжают требовать эту сумму, так как они находятся за пределами уже заключённого соглашения.

Deutsche Bank согласна с большинством жалобщиков по делу Postbank.

В 2010 году Deutsche Bank урегулировал спор с акционерами Postbank, выплатив €25 за акцию во время своей покупки. Однако многие считают, что эта обязательная выплата была недостаточной. Как раз перед вынесением решения была достигнута договоренность.

Теперь значительное число акционеров и Deutsche Bank пришли к соглашению. Это соглашение существенно увеличит чистую прибыль Deutsche Bank в третьем квартале на €430 миллионов. Из более чем 80 истцов, составляющих почти 60% всех требований, примерно 60% согласились на соглашение о выплате €31 за акцию, предложенное Deutsche Bank.

Один из крупнейших индивидуальных истцов, представляющий около одной трети всех требований, также согласился на соглашение. Deutsche Bank ожидает, что эти соглашения поглотят около 45% средних резервов. Если больше истцов согласятся на урегулирование, это может оказать более существенное положительное влияние на общие резервы по делу.

Deutsche Bank зарезервировал миллиарды в качестве резервов

Причиной сложившейся ситуации является большинство приобретений Deutsche Bank Postbank в 2010 году. Главный спор заключается в том, была ли оправдана обязательная выплата миноритарным акционерам в то время, и не контролировал ли Deutsche Bank Bonn уже в значительной степени до того, как сделал публичное предложение о покупке в 2010 году, что подразумевало бы более высокую выплату акционерам. Сначала акционерам было выплачено €25 за акцию.

На устном заседании в конце апреля Верховный региональный суд Кёльна дал понять, что склоняется к позиции истцов. В качестве меры предосторожности Deutsche Bank зарезервировал €1.3 миллиарда. Этот резерв привел к убытку в €143 миллиона для компании DAX во втором квартале.

Другие акционеры, которые изначально возражали против соглашения, теперь пересмотрели свою позицию и решили принять предложение. Остающийся спор между Deutsche Bank и миноритарными акционерами о справедливости выплаты €25 за акцию в 2010 году, известный как "Другое дело", все еще не полностью разрешен.

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