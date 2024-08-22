Deutsche Bahn в настоящее время не может предоставить средства своему филиалу по логистике.

Грузовое подразделение Deutsche Bahn, DB Cargo, переживает серьезную перестройку из-за ежегодных убытков в размере сотен миллионов евро, которые традиционно покрывались его материнской компанией. Этот процесс инициирован ЕС, который считает текущую компенсацию для DB Cargo нарушением конкуренции и начал процедуру нарушения. Результат ожидается в октябре.

DB Cargo, дочерняя компания Deutsche Bahn, в течение многих лет полагалась на свою материнскую компанию для покрытия своих ежегодных убытков. Это практика воспринималась ЕС как подрывающая честную конкуренцию среди других грузовых железных дорог, что привело к началу процедуры нарушения.

Первые признаки указывают на то, что DB Cargo необходимо быстро переориентироваться на прибыльность и существенно изменить свою операционную стратегию. Сообщается, что орган конкурентной политики предоставил грузовой железной дороге около двух лет, чтобы выйти на прибыль, что позволяет ей оставаться 100%-ной дочерней компанией в корпоративной группе bundeseigenen Bahn. Нет требования к DB Cargo возвращать предыдущие компенсационные платежи за убытки.

"Инициирован обширный план трансформации"

По словам представителей Федерального министерства транспорта (BMDV), был разработан обширный план трансформации, чтобы гарантировать законное и устойчивое будущее для DB Cargo. Правительство Германии, совет директоров DB AG и DB Cargo AG согласны с необходимостью срочно решать экономический кризис DB Cargo AG и принимать немедленные меры.

В настоящее время DB Cargo проходит через масштабную фазу реструктуризации, сосредоточенную на оптимизации ресурсов в администрации и усовершенствовании различных бизнес-секторов. Ведутся переговоры с профсоюзом железнодорожников и транспорта (EVG), с акцентом на вопросы, связанные с трансформацией.

Большая часть убытков происходит от услуг по перевозке одиночных вагонов. В этой модели грузы напрямую забираются у промышленных клиентов и собираются в длинные поезда на сортировочных станциях, а затем разбираются и перевозятся индивидуально на станции назначения. Многие эксперты считают, что перевозка одиночных вагонов экономически невыгодна. Федеральное правительство субсидирует перевозку одиночных вагонов.

Озабоченность ЕС по поводу текущей компенсации DB Cargo вносит свой вклад в более широкий экономический дискуссию о честной конкуренции. Обширный план трансформации для DB Cargo направлен на решение его экономического кризиса и обеспечение устойчивого будущего.

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