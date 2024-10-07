Deutsche Bahn повышает эти тарифы на транспорт.

Дальняя железнодорожная поездка начинает дорожать, особенно для тех, кто не имеет права на скидки. Это связано с тем, что Deutsche Bahn повысила некоторые из своих цен, в среднем на 5,9% для тарифов Flex и на 6,6% для цен на Bahncard 100, как объявила компания. Цены на билеты для конкретных маршрутов также увеличатся.

По словам Deutsche Bahn, рост цен обусловлен текущими экономическими трудностями и значительным ростом затрат, в частности, в результате недавних соглашений о зарплате. Цены на BahnCards 25 и 50, а также начальные цены на билеты Super Sparpreis и Sparpreis останутся прежними.

Обоснованием для повышения цен являются экономические трудности и существенный рост затрат, в первую очередь в результате недавних соглашений о зарплате. Увеличение цен на Bahncard 100 также отражает рост цены на билет в Германии на девять евро. В настоящее время Bahncard 100 для второго класса стоит €2,988 для лиц в возрасте до 27 лет и €4,550 для более взрослых пассажиров.

Проблема долга Deutsche Bahn

Билеты на новое расписание, вступающее в силу с 15 декабря, можно забронировать с 16 октября. Старые цены будут действительны до 14 декабря, согласно железнодорожной компании. В прошлом году цены Flex и Bahncard 25 также увеличились в среднем на 5%. В декабре 2022 года цена Flex выросла на 6,9%.

Повышение цен было ожидаемо. Долг государственной компании достиг миллиарда евро, с чистым долгом в €32 миллиарда. Недавно логистическое подразделение DB Schenker было продано датскому конкуренту DSV примерно за €14,3 миллиарда, что должно было помочь снизить долг.

С продажей Schenker Deutsche Bahn сосредоточится больше на своем железнодорожном ядре. Schenker часто критиковался железнодорожными критиками из-за высокой доли наземного, воздушного и морского грузоперевозок, которые, по их мнению, не соответствовали роли компании.

Экономические трудности и рост затрат, в том числе соглашения о зарплате, привели к значительному росту цен на Bahncard 100, отражающему девятиевровый рост цены на билет в Германии. В результате общая стоимость дальней железнодорожной поездки в Германии растет.

Экономические трудности и высокий долг Deutsche Bahn, достигший миллиарда евро с чистым долгом в €32 миллиарда, потребовали продажи своего логистического подразделения DB Schenker DSV за €14,3 миллиарда, чтобы снизить долг и сосредоточиться на своем железнодорожном ядре.

Читайте также: