Дэниел Риккардо попрощался со своим креслом в Формуле-1.

В мире автоспорта наконец-то подтвердились перевернутые слухи: австралийский гонщик Даниэль Риккардо покидает команду Racing Bulls, освобождая место для амбициозного новозеландского гонщика Лиама Лоусона уже на следующем этапе. В 35 лет этот шаг может означать конец выдающейся карьеры Риккардо в "Формуле 1".

В четверг, во время уик-энда Гран-при Сингапура, команда Racing Bulls официально объявила то, что ранее было известно только в узких кругах – Риккардо будет заменен Лоусоном, начиная с заключительного этапа текущего сезона в Остине (октябрь 2022 года).

Команда поблагодарила Риккардо в социальных сетях, отметив его мастерство, изобретательность и превосходное отношение. Главный руководитель команды Лоран Мекис также выразил благодарность, признавая выдающийся вклад Риккардо в рост команды и улучшение командного духа.

Риккардо дебютировал в "Формуле 1" в 2011 году, приняв участие в 257 гонках и войдя в топ-10 по этому показателю. Присоединившись к Racing Bulls в 2014 году, он превзошел Себастьяна Феттеля, дважды заняв третье место в чемпионате мира (2014, 2016). Несмотря на свои достижения, серия неудачных изменений в команде и снижение результатов помешали ему завоевать больше титулов. В целом, он одержал восемь побед, но его позиция в Racing Bulls была часто затенена Юки Цунодой, что побудило Red Bull воспользоваться возможностью с Лоусоном.

Уход Риккардо из Сингапура был необычным по многим аспектам, и его будущее в "Формуле 1" остается неопределенным. Публично Риккардо выглядел эмоционально и не мог прокомментировать это, так как Red Bull еще не сделала официальное заявление. На трассе, несмотря на то, что он не был частью чемпионской команды Racing Bulls, Риккардо поддержал действующего чемпиона Макса Ферстаппена, выбрав позднее в гонке сменить шины и установить самый быстрый круг, лишив Ландо Норриса из McLaren ценного очка, которое могло быть решающим в его борьбе за титул Ферстаппена.

Комиссия, состоящая из официальных лиц гонок, собралась, чтобы обсудить уход Риккардо из Racing Bulls, понимая значение его вклада в спорт. После ухода Риккардо Комиссия выпустила заявление, в котором отметила его достижения в "Формуле 1" и признала его влияние на рост этого вида спорта.

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