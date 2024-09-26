Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиЕвропейская комиссия

Дэниел Риккардо попрощался со своим креслом в Формуле-1.

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут

Дэниел Риккардо попрощался со своим креслом в Формуле-1.

В мире автоспорта наконец-то подтвердились перевернутые слухи: австралийский гонщик Даниэль Риккардо покидает команду Racing Bulls, освобождая место для амбициозного новозеландского гонщика Лиама Лоусона уже на следующем этапе. В 35 лет этот шаг может означать конец выдающейся карьеры Риккардо в "Формуле 1".

В четверг, во время уик-энда Гран-при Сингапура, команда Racing Bulls официально объявила то, что ранее было известно только в узких кругах – Риккардо будет заменен Лоусоном, начиная с заключительного этапа текущего сезона в Остине (октябрь 2022 года).

Команда поблагодарила Риккардо в социальных сетях, отметив его мастерство, изобретательность и превосходное отношение. Главный руководитель команды Лоран Мекис также выразил благодарность, признавая выдающийся вклад Риккардо в рост команды и улучшение командного духа.

Риккардо дебютировал в "Формуле 1" в 2011 году, приняв участие в 257 гонках и войдя в топ-10 по этому показателю. Присоединившись к Racing Bulls в 2014 году, он превзошел Себастьяна Феттеля, дважды заняв третье место в чемпионате мира (2014, 2016). Несмотря на свои достижения, серия неудачных изменений в команде и снижение результатов помешали ему завоевать больше титулов. В целом, он одержал восемь побед, но его позиция в Racing Bulls была часто затенена Юки Цунодой, что побудило Red Bull воспользоваться возможностью с Лоусоном.

Уход Риккардо из Сингапура был необычным по многим аспектам, и его будущее в "Формуле 1" остается неопределенным. Публично Риккардо выглядел эмоционально и не мог прокомментировать это, так как Red Bull еще не сделала официальное заявление. На трассе, несмотря на то, что он не был частью чемпионской команды Racing Bulls, Риккардо поддержал действующего чемпиона Макса Ферстаппена, выбрав позднее в гонке сменить шины и установить самый быстрый круг, лишив Ландо Норриса из McLaren ценного очка, которое могло быть решающим в его борьбе за титул Ферстаппена.

Комиссия, состоящая из официальных лиц гонок, собралась, чтобы обсудить уход Риккардо из Racing Bulls, понимая значение его вклада в спорт. После ухода Риккардо Комиссия выпустила заявление, в котором отметила его достижения в "Формуле 1" и признала его влияние на рост этого вида спорта.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Кильский университет наносит мощный удар по фактам
Спорт

Кильский университет наносит мощный удар по фактам

Кильский университет наносит мощный удар по фактам Рейн-Неккар Лайонс потерпели узкое поражение в Лейпциге и упустили возможность возглавить Бундеслигу по гандболу. После своей победы над SG Фленсбург-Хандевитт, THW Киль потерпел второе поражение в чемпионате. После своей победы над действующими чемпионами SC Магдебург, Ослики испытали трудности, восстановившись после плохой первой половины

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Мюриэль Фуррэр, якобы, проходит через хирургическую процедуру.
Спорт

Надзорный орган решил оказать помощь указанным предприятиям:

Надзорный орган решил оказать помощь указанным предприятиям: Швейцарские юниорские велогонки столкнулись с трагическим инцидентом, когда 18-летняя велосипедистка Мюриэль Фуррер пострадала в результате серьезной аварии. Как сообщает UCI, Фуррер упала во время юниорского женского заезда и находится в "очень критическом состоянии". Фуррер была доставлена в больницу вертолетом после инцидента

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Кажется, Мюриэль Фуррер перенесла внезапное хирургическое вмешательство.
Спорт

Глобальный альянс выражает серьезную обеспокоенность.

Глобальный альянс выражает серьезную обеспокоенность. В чемпионате мира по велоспорту в Цюрихе произошел серьезный инцидент, в котором пострадала швейцарская юниорка Мюриэль Фюррер. 18-летняя спортсменка получила тяжелые травмы после аварии во время женского юниорского заезда, как сообщает UCI. Подробности аварии Фюррер во время дождливой гонки пока не известны. Ее сразу же

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Дэниел Риккардо попрощался с гоночным креслом Формулы-1.
Спорт

Дэниел Риккардо попрощался с гоночным креслом Формулы-1.

Дэниел Риккардо попрощался с гоночным креслом Формулы-1. Переход в пилотах давно обсуждался, и теперь он подтверждён: Даниэль Риккардо покидает команду Racing Bulls, уступая место талантливому новозеландцу Лиаму Лоусону уже на ближайшем соревновании. Для 35-летнего Риккардо это может означать закат его блистательной карьеры в Формуле 1. Австралийский Риккардо официально исключён из

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Кильский университет наносит мощный удар по фактам
Спорт

Кильский университет наносит мощный удар по фактам

Кильский университет наносит мощный удар по фактам Рейн-Неккар Лайонс потерпели узкое поражение в Лейпциге и упустили возможность возглавить Бундеслигу по гандболу. После своей победы над SG Фленсбург-Хандевитт, THW Киль потерпел второе поражение в чемпионате. После своей победы над действующими чемпионами SC Магдебург, Ослики испытали трудности, восстановившись после плохой первой половины

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Обвинение против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса включает пять различных обвинений.
Политика

Обвинение против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса включает пять различных обвинений.

Про뚝 гласит о предложениях иностранных граждан Адамсу и его обмен, описывает его попытки скрыть свои действия и конкретные обвинения, которые прокуроры стремятся обосновать.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
23 сентября, в понедельник, кандидат в губернаторы Северной Каролины Марк Робинсон обращается к...
Политика

Главный советник Марка Робинсона решил уйти в отставку после разоблачения CNN

Помощник скандального заместителя губернатора Северной Каролины Марка Робинсона покинет свой пост из-за разоблачения CNN KFile об использовании Робинсоном платформы порнографического сайта для размещения разжигающих ненависть и расистских комментариев.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Накануне суда Newsmax и Smartmatic достигли соглашения в своем судебном процессе по обвинению в клевете на выборах 2020 года.
Экономика

Накануне суда Newsmax и Smartmatic достигли соглашения в своем судебном процессе по обвинению в клевете на выборах 2020 года.

В последнюю минуту, чтобы обойти потенциально вредный процесс, Newsmax, кабельная сеть, поддерживающая бывшего президента США Трампа, достигла значительного соглашения в Деле о клевете на выборы 2020 года, поданном против нее Smartmatic. Об этом заявило судебное ведомство.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно