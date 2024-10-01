Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиРазвлечения

Дэмиан Льюис участвует в овцеводстве в Лондоне.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
В воскресенье актер Дāмиен Льюис вёл группу овец через лондонский мост Саутуорк
В воскресенье актер Дāмиен Льюис вёл группу овец через лондонский мост Саутуорк

Дэмиан Льюис участвует в овцеводстве в Лондоне.

Временная должность пастуха для Льюиса основывалась на многовековой традиции.

Ежегодное мероприятие, метко названное "Движение овец", состоялось в воскресенье на мосту Саутуарк. Эта традиция отмечала историческое "привилегию" фримена перевозить овец на рынок через Темзу без оплаты пошлины, как объяснили организаторы мероприятия.

Термин "фримен", восходящий к средневековью, относился к лицам, не принадлежащим феодальному лорду, которые пользовались привилегиями, такими как право на жизнь или владение землей. Эта информация взята с сайта местного самоуправления города Лондона.

"Жители города, защищенные хартией своего города или города, часто подходили под определение фримена, тем самым получая название "Фридом" города", - уточняется в сообщении.

Средневековье и викторианская эпоха включали в понятие "Фридом" право заниматься торговой деятельностью. Лица, связанные с гильдией или лайвери, получали право заниматься своей торговлей или ремеслом в процветающем деловом районе Лондона, известном как Квадратная миля.

Лондон, исторически синоним финансов, известен как Квадратная миля, хотя на самом деле он занимает площадь 1,12 квадратных мили.

С 1835 года право на звание фримена расширилось и включало жителей города и тех, кто имел тесную связь с Лондоном.

Льюис, известный своими ролями в "Братья по оружию", "Биллионы" и "Родина", сам является фрименом города.

В преддверии мероприятия Льюис поделился своим энтузиазмом в заявлении от организаторов.

"Как валлийский любитель Лондона, возможность изобразить пастуха, гнать моих овец через Темзу, как путешествие из Лландейло, обещает стать незабываемым профессиональным моментом. Я не могу дождаться этого", - заявил он.

Мероприятие "Движение овец" предлагает различные формы развлечений для зрителей, в том числе зрелище знаменитостей, таких как Льюис, пасут овец. Историческое значение звания фримена добавляет еще один слой развлечений к ежегодному мероприятию.

Льюис, изображенный среди других освобожденных граждан городского двора города Лондон

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Премия за выдающуюся культурную личность присуждена Джулии Робертс
Общество

Премия за выдающуюся культурную личность присуждена Джулии Робертс

Премия за выдающуюся культурную личность присуждена Джулии Робертс Джулия Робертс получит престижную почетную премию «Сезар». Ее выдающиеся актерские таланты заслужили это признание. Джулия Робертс получит значительную честь. Как сообщается на официальном сайте предстоящей 50-й церемонии вручения наград «Сезар», Робертс получит почетный «Сезар» - «Сезар д'Ор» - 28 февраля

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Победоносный стрелок в царстве Рста больше не увидит дневного света.
Общество

Победоносный стрелок в царстве Рста больше не увидит дневного света.

Победоносный стрелок в царстве Рста больше не увидит дневного света. Ханна Гутиеррес- Рид, ответственная за оружие на съемочной площадке фильма "Руст", где произошла смертельная стрельба, продолжит отбывать свой срок в тюрьме. Ее ходатайство об условно-досрочном освобождении было отклонено судьей Мэри Марлоу Соммер. Кроме того, ей не было предоставлено

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Билл Каулиц нашел удовлетворение?
Общество

Билл Каулиц нашел удовлетворение?

Билл Каулиц нашел удовлетворение? Привет, народ! Присоединяйтесь к нам в этом выпуске "Дитт & Датт & Дитрих", который для вас подготовили Верена и Аксель. У них есть сногсшибательные сплетни для вас! Главный герой этого выпуска - Билл Каулитц, вокалист Tokio Hotel, который снова всех удивил. Во время Октоберфеста

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Вокалист Coldplay объявляет о распаде группы, но включает в себя значительный квалификатор.
Общество

Вокалист Coldplay объявляет о распаде группы, но включает в себя значительный квалификатор.

Вокалист Coldplay объявляет о распаде группы, но включает в себя значительный квалификатор. Колдплэй, один из крупнейших имен в музыкальной индустрии с множеством проданных альбомов и аншлагах на стадионах, имеет легендарного вокалиста Криса Мартина, который намекнул на скорый распад группы. В интервью новозеландскому радиоведущему Зейну Лоу на Apple Music 1 Мартин

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".
Спорт

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария". Когда-то Астон Вилла унизила Байерн, они только начинали свой путь. Сейчас команда Премьер-лиги полна звезд. Нынешний тренер Байерна, Винсент Компани, уже испытал это на себе. Но на этот раз все должно быть по-другому. Компани и его товарищи по

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Неизвестный немецкий футбольный титан
Спорт

Неизвестный немецкий футбольный титан

Неизвестный немецкий футбольный титан Кто такой Николас Кунь, спросите вы? Отличный вопрос, учитывая, что этот вторник вечером в Лиге чемпионов может дать нам ответ. Он выйдет на поле за «Селтик» Глазго, чтобы встретиться с «Боруссией» Дортмунд. И, черт возьми, он уже успел покорить сердца шотландцев, заработав себе репутацию топ-talenta. Кунь

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении
Панорама

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении Неделю спустя после смертельного инцидента в центре Мюнхена, в результате которого 57-летний мужчина получил тяжёлые травмы и смертельные ранения головы, власти подтвердили задержание главного подозреваемого. Об этом было объявлено рано утром, с обещанием предоставить больше информации позже. Расследование продолжается с акцентом на

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно