Дэмиан Льюис участвует в овцеводстве в Лондоне.

Временная должность пастуха для Льюиса основывалась на многовековой традиции.

Ежегодное мероприятие, метко названное "Движение овец", состоялось в воскресенье на мосту Саутуарк. Эта традиция отмечала историческое "привилегию" фримена перевозить овец на рынок через Темзу без оплаты пошлины, как объяснили организаторы мероприятия.

Термин "фримен", восходящий к средневековью, относился к лицам, не принадлежащим феодальному лорду, которые пользовались привилегиями, такими как право на жизнь или владение землей. Эта информация взята с сайта местного самоуправления города Лондона.

"Жители города, защищенные хартией своего города или города, часто подходили под определение фримена, тем самым получая название "Фридом" города", - уточняется в сообщении.

Средневековье и викторианская эпоха включали в понятие "Фридом" право заниматься торговой деятельностью. Лица, связанные с гильдией или лайвери, получали право заниматься своей торговлей или ремеслом в процветающем деловом районе Лондона, известном как Квадратная миля.

Лондон, исторически синоним финансов, известен как Квадратная миля, хотя на самом деле он занимает площадь 1,12 квадратных мили.

С 1835 года право на звание фримена расширилось и включало жителей города и тех, кто имел тесную связь с Лондоном.

Льюис, известный своими ролями в "Братья по оружию", "Биллионы" и "Родина", сам является фрименом города.

В преддверии мероприятия Льюис поделился своим энтузиазмом в заявлении от организаторов.

"Как валлийский любитель Лондона, возможность изобразить пастуха, гнать моих овец через Темзу, как путешествие из Лландейло, обещает стать незабываемым профессиональным моментом. Я не могу дождаться этого", - заявил он.

Мероприятие "Движение овец" предлагает различные формы развлечений для зрителей, в том числе зрелище знаменитостей, таких как Льюис, пасут овец. Историческое значение звания фримена добавляет еще один слой развлечений к ежегодному мероприятию.

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