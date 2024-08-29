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Delivery Hero продолжает расширять и получать доходы от своих филиалов на Ближнем Востоке

 and  Anne Legman
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Delivery Hero продолжит расширяться и избавится от своей компании-аффилиата в Среднем Востоке.
Delivery Hero продолжит расширяться и избавится от своей компании-аффилиата в Среднем Востоке.

Delivery Hero продолжает расширять и получать доходы от своих филиалов на Ближнем Востоке

С ростом спроса Delivery Hero сохранил свой динамичный рост. Пищевой гигант также объявил о первичном публичном предложении (IPO) своей ближневосточной дочерней компании Talabat. Как заявила и.о. финансового директора Марии-Анны Попп, "Это как-то в нашей природе часто пересматривать потребности нашего портфеля". Она не раскрыла подробностей сделки или использования средств.

Аналитик Jefferies Гайлс Торн recently поделился своими мыслями, заявив, что IPO приведет к выходу на первый план высокопотенциального сегмента Talabat, который был несколько в тени в более крупной организации. Выход Talabat на публичный рынок запланирован на четвертый квартал на фондовой бирже Дубая. Все акции, предлагаемые в ходе IPO, будут происходить из владений Delivery Hero, но компания планирует сохранить значительную долю в Talabat. Акции Talabat выросли на 8 процентов и возглавили индекс MDAX по показателям. Аналитики RBC оценивают Talabat в 5 миллиардов евро, что дает соотношение рыночной капитализации к выручке 1,3.

Регион Ближнего Востока и Северной Африки уже давно является основным двигателем роста Delivery Hero. В Q2 объем транзакций на платформе вырос почти на 37 процентов до 3,1 миллиарда евро - почти в четыре раза превысив общий темп роста Delivery Hero.

"Идеально расположенная" дочерняя компания

Попп заявила, что planned IPO Talabat направлено на укрепление присутствия компании в регионе. "Мы считаем, что сейчас или скоро пришло время принять региональных инвесторов на борт и способствовать укреплению наших операций в MENA", - сказала Попп. Она подчеркнула важность "идеального расположения" Talabat в регионе. Согласно данным ведущего немецкого банка, Talabat работает в девяти странах Ближнего Востока и Северной Африки и является прибыльным на уровне скорректированного операционного результата (EBITDA).

Общий объем транзакций Delivery Hero вырос на 10 процентов год к году до 11,9 миллиарда евро в Q2, в то время как выручка группы достигла 3 миллиарда евро. Благодаря решительной политике сокращения расходов полугодовой операционный результат составил около 241 миллиона евро. Все основные показатели превзошли прогнозы Delivery Hero.

CEO Niklas Östberg заявил, "У нас был успешный квартал, и мы ожидаем продолжения роста и существенного увеличения прибыльности во второй половине 2024 года". Для годовых показателей он по-прежнему прогнозирует годовой прирост GMV в размере 7-9 процентов. Выручка группы, как ожидается, вырастет на 18-21 процент. Операционный результат, как ожидается, составит от 725 миллионов до 775 миллионов евро.

Delivery Hero планирует укрепить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Северной Африке с помощью planned IPO своей дочерней компании Talabat. Попп упомянула важность "идеального расположения" Talabat в регионе, подразумевая, что стратегия Delivery Hero заключается в стратегическом размещении Talabat на рынке.

Delivery Hero, пищевой гигант, выбрал проведение IPO своей прибыльной дочерней компании Talabat, которая работает в девяти странах Ближнего Востока и Северной Африки, чтобы вывести на первый план высокопотенциальный сегмент и привлечь региональных инвесторов.

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