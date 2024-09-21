ДБХ в два раза забивает, Фленсбург празднует следующий гол

В начале сезона в Бундеслиге по гандболу клубы Rhein-Neckar Löwen и SG Flensburg-Handewitt остаются непобежденными. Фленсбург смог обыграть "Фриш Ап Гёппинген" со счетом 37:32 (15:15), в то время как Львы превзошли МТ Мелзунген со счетом 31:26 (17:14), продлив свою серию побед до трех матчей. Оба клуба сейчас лидируют в турнирной таблице, а СК Магдебург и "Фючсе Берлин" имеют возможность сравняться с их безпроигрышной серией.

Известный датский олимпиец Эмиль Якобсен отличился за Фленсбург, забив в матче 10 голов. Атака Фленсбурга продолжала блистать, показав отличные результаты со счетом 37:32 против SG Flensburg-Handewitt, 42:28 против Эрлангена и 39:25 против TVB Stuttgart.

Мелзунген, уже имея два победных матча в начале сезона, оказал Львам серьезное сопротивление. Хозяева долгое время находились в роли аутсайдера, но серия удачных бросков от Ивана Мартиновича, который стал одним из лучших бомбардиров Мелзунгена с семью голами, переломила ход матча в пользу Львов. Национальный игрок Германии Янник Кольбахер также внес свой вклад, забив восемь голов.

Вратарь национальной сборной Давид Шпат показал солидную игру за Львов, сделав 15 сейвов и забив два гола. Несмотря на свои сейвы, игра Шпата была далека от идеальной, закончив матч с процентом сейвов почти 37% и идеальной точностью бросков 100%. Тимо Кастеннинг стал самым результативным бомбардиром Мелзунгена, забив шесть голов.

Хотя СК Магдебург и "Фючсе Берлин" стремятся бросить вызов безпроигрышной серии лидеров, Rhein-Neckar Löwen и SG Flensburg-Handewitt продолжают доминировать, продлевая свои серии побед до трех и двух матчей соответственно. Эмиль Якобсен, лучший бомбардир Фленсбурга, впечатляюще забил 10 голов во время их победы со счетом 37:32 над Мелзунгеном.

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