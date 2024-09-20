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DAZN публично объявляет о возможном полном выходе из Бундеслиги.

 and  Alex Stellmacher
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DAZN публично объявляет о возможном полном выходе из Бундеслиги.

Несмотря на продолжающуюся враждебность со стороны Немецкой футбольной лиги (ДФЛ), цифровой спортивный канал DAZN ожидает ликвидировать убытки и выйти на прибыль к концу 2024 года, как сообщил CEO Alice Mascia журналу "Капитал". К середине следующего года "мы достигнем своей первой прибыльной полугодии", - заявила Маския. "В 2025 году мы ожидаем круглогодичной прибыли".

Маския назвала это значительным рубежом для спортивной индустрии в Германии. "Мы доказываем, что на живых спортивных событиях можно заработать, несмотря на всех скептиков", - сказала она. С момента своего дебюта в Германии в 2016 году международная медиакомпания транслировала матчи Бундеслиги и Лиги чемпионов, среди прочих. Во время интервью Маския держалась твердо в споре с ДФЛ, который в настоящее время рассматривается в Немецком институте арбитража (ДИС). В апреле DAZN угрожал дополнительными судебными разбирательствами и возможным выходом из Бундеслиги.

"Мы не оставляем камня на камне", - заявила Маския. Этот спор касается европейского конкурентного права, которое может рассматриваться в гражданских судах. Возможность полного выхода из Бундеслиги остается открытой. "Мы глобальная сущность, поэтому Бундеслига не является нашим единственным приоритетом", - добавила она.

Напряженность между DAZN и ДФЛ обострилась из-за аукциона в апреле и банковской гарантии. Спор возник, когда ДФЛ присудила пакет телевизионных прав B, включающий 196 живых матчей на сезоны 2025/26 - 2028/29, платному телевидению Sky. DAZN обвинил ДФЛ в отказе от своего лучшего предложения из-за срочного запроса банковской гарантии, который не мог быть выполнен в течение 24 часов.

Возникли сомнения в финансовой стабильности DAZN и инвесторе Len Blavatnik. "Среди участников нет никого, кто рос бы так же быстро и прибыльно, как мы, - что выгодно для лиг и ассоциаций, с которыми мы сотрудничаем", - объяснила Маския. "Что касается Len Blavatnik: с момента запуска DAZN он инвестировал более $6 миллиардов в права, технологии и персонал. Инвестиции Блаватника существенно повысили стоимость медиаправ клубов".

Аукцион был приостановлен ДФЛ после присуждения крупнейшего пакета прав Sky. DAZN затем подал жалобу в Немецкий институт арбитража. Маския выразила удивление по поводу ситуации. "Иногда трудно понять, что нам приходится бороться в судебном порядке не только за то, чтобы платить ДФЛ больше денег, но и за то, чтобы нам вообще было позволено платить им", - сказала она. О решениях по дальнейшим планам ожидается в следующую среду.

Несмотря на продолжающийся спор с ДФЛ, DAZN придерживается соблюдения европейского конкурентного права, как отметила Маския во время интервью в Немецком институте арбитража. независимо от результата переговоров, DAZN остается приверженным своему глобальному расширению, как подчеркнула Маския, называя компанию "глобальной сущностью".

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