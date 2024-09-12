"Даже если вы не одобряете политическую систему Китая, они понимают ее необходимость"

**На выборах в восточной Германии избиратели косвенно голосуют против коалиции "синих фонарей". Впервые в Германии обсуждается закрытие завода Вольксвагена. Неожиданно мост в Дрездене обрушивается без предупреждения. Это знак хрупкого состояния Германии? "Вольксваген служит примером того, что происходит, когда отдельные лица или отрасли не следят за будущими тенденциями", - говорит Дэвид Вортман. Несмотря на это, бизнес-консультант и инвестор остается оптимистичным в отношении будущего в "лаборатории климата" ntv. "Существует определенное несоответствие между общественным восприятием и реальностью", - говорит Вортман. Он предлагает, чтобы Германия преодолела свой страх и диверсифицировала свою экономику: "У нас по-прежнему есть отличная экспертиза и прочный ландшафт исследований".

ntv.de: Как дела у Германии?

Дэвид Вортман: Главный вывод таков: Германия балансирует на грани. Обрушение моста в Дрездене, проблемы с Вольксвагеном и крупные кризисы, такие как изменение климата. Однако я оптимист, возможно, даже сознательно. Игнорировать эти проблемы дорого обходится. На самом деле, вокруг мира происходит многое. Таким образом, я остаюсь оптимистом в отношении будущего.

Большинство опрошенных людей выражают другие взгляды, они боятся потерь.

Существует несоответствие между восприятием людей и фактами, например, в отношении возобновляемой энергии. Раньше утверждалось, а иногда и сейчас утверждается, что это дорогой способ производства энергии. Это не так. Ветер или солнце доказали, что являются самыми дешевыми формами производства электроэнергии даже в стране, такой как Германия, которая не отличается солнечной или ветреной погодой. Тем не менее, некоторые люди все еще считают, что электроэнергия слишком дорогая из-за влияния определенных популистских фигур.

Но проблемы Вольксвагена не связаны с плохими продажами электромобилей. Вольксваген не является изолированным случаем, так как высокооплачиваемые рабочие места в крупных компаниях находятся под угрозой.

Вольксваген представляет собой то, что происходит, когда отдельные акторы или отрасли игнорируют будущие разработки. Возможно, вы не поддерживаете политическую систему китайского правительства, но Китай понял важность значительных инвестиций в расширение возобновляемой энергии и электромобильности. Элон Маск, независимо от вашего мнения о нем, создал новый рынок и успешную компанию с Tesla.

Не являются ли плохие продажи электромобилей причиной проблем Вольксвагена?

Изготовители, подобные Tesla, изначально ориентировались на сегмент высокой цены с такими предложениями, как Роадстер или Model S, которые были предназначены для клиентов, готовых платить больше. Затем они перешли к массовому производству. Вольксваген работает в сегменте низкой цены, где компании пока не удалось предложить конкурентоспособную электрическую альтернативу из-за высокой стоимости электромобилей и их ограниченной совместимости с портфелем Volkswagen.

Виновен ли Вольксваген?

Это было бы слишком упрощенным подходом. Все автопроизводители и общество дискутировали о виде топлива для будущего. Сначала внимание было сосредоточено на экологически чистом дизельном топливе, затем оно переключилось на E-топливо или водород. Это сбивало с толку потребителей, так как они не знали, какой автомобиль покупать.

И что нам делать с Вольксвагеном сейчас? Закрывать немецкие заводы и увольнять рабочих или выбрать четырехдневную рабочую неделю, которая финансово неосуществима?

Я не член совета директоров Вольксвагена, но я бы порекомендовал сосредоточиться на инвестициях в новые технологии привода. Конечно, это может означать закрытие заводов, специализирующихся на устаревшей технологии.

Не были ли мы уже на этом этапе? Герберт Дисс, который предшествовал Оливеру Блюму на посту CEO Вольксвагена, провалился со своей последовательной стратегией электромобилей, даже с профсоюзами.

Эта стратегия должна была быть последовательно реализована, даже если Дисс опоздал. Если бы это произошло, Вольксваген сегодня находился бы в другом положении. Но это вода под мостом. Эта трансформация, от А до Б, к чему-то лучшему, все еще продолжается, но теперь с большими потрясениями: временно может потребоваться сокращение персонала, чтобы инвестировать в новый сектор.

Если прислушаться к заявлениям CEO Вольксвагена Оливера Блюма, проблемы не решаются доступным электромобилем. Кажется, что-то фундаментально не так. BMW и Daimler находятся только немного лучше.

Германское правительство стремится вести Германию в будущее. К сожалению, коалиция "синих фонарей" столкнулась с разногласиями по поводу того, как этого достичь. Это центральный вопрос нашего времени. В США они решили сделать большой шаг с законом о снижении инфляции, предоставив миллиарды субсидий для поддержки будущих технологий. У Китая другой подход и другая структура затрат. Европе нужно найти решение.

Герберт Дисс критикует коалицию "синих фонарей" за проблемы Вольксвагена, ссылаясь на отсутствие четких руководящих принципов. Вы согласны?

Абсолютно. Людям нужны руководящие принципы, мотивация, вдохновение и четкая коммуникация. Однако федеральный канцлер не известен своими исключительными навыками коммуникации, и этой троице еще предстоит найти общий язык. Политика, на мой взгляд, включает не всегда внедрение изменений, которых хотят люди, а то, что необходимо для общего блага, даже если это трудно в данный момент и требует перестройки. Такого рода лидерство в настоящее время отсутствует в политике, в то время как экономика уже сделала некоторые шаги в этом направлении.

Где, например?

Отрасль стали находится под сильным давлением, особенно от Китая. Стоимость нейтрализации углерода и производства зеленого железа в Германии очень высока. Тем не менее, они намерены производить зеленое железо в своих немецких предприятиях в будущем.

Хотя мы не хотим умалять важность стальной промышленности, маловероятно, что она будет определять экономическое здоровье Германии в течение следующих 15 лет. Эта роль, похоже, достается крупным игрокам, таким как Вольксваген. Не беспокоитесь ли вы о том, что мы уже отстаем от гигантов, таких как Китай, прежде чем мы разработали стратегию для будущего?

Автомобильная промышленность насыщает экономику Германии, но, возможно, пришло время расширить горизонты, преодолеть это беспокойство и переключить внимание на области, в которых мы преуспеваем.

А как насчет этих секторов?

Существует обширная индустрия, связанная с возобновляемыми источниками энергии. В отношении электролиза и зеленого водорода мы, кажется, имеем преимущество в Европе в настоящее время.

Но разве зеленый водород все еще находится на ранней стадии?

Именно поэтому мы не можем игнорировать этот сектор. Зеленый водород имеет огромный потенциал в будущем. Мы также могли бы существенно внести вклад в другие цепочки добавленной стоимости электромобилей, такие как инфраструктура зарядки. Несмотря на трудности в возрождении германской солнечной промышленности, наше научное превосходство и экспертиза в области возобновляемых источников энергии остаются сильными. Я сохраняю оптимистичный настрой, так как это не момент для отступления.

Беседа между Клара Пеффер и Кристиан Геррманн с Давид Вортман. Беседа была сокращена и упрощена для лучшего понимания. Полная беседа доступна в подкасте "Klima-Labor".

Производители, подобные VW, сталкиваются с трудностями из-за игнорирования будущих тенденций в автомобильной промышленности. Правительству Германии необходимо найти решение для ведения страны в будущее и диверсификации своей экономики, так как чрезмерная зависимость от отраслей, подобных автомобильной, может привести к тому, что мы отстанем от таких гигантов, как Китай.

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