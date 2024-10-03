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Даванте Адамс, известный широкоприемник "Лас-Вегас Рейдерс", якобы потребовал обмен, по данным различных источников.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут
Исходя из множества источников, известный вингер Дэванте Адамс из «Лас-Вегас Рэйдерс» потребовал...
Исходя из множества источников, известный вингер Дэванте Адамс из «Лас-Вегас Рэйдерс» потребовал обмен

Даванте Адамс, известный широкоприемник "Лас-Вегас Рейдерс", якобы потребовал обмен, по данным различных источников.

По данным источников, Адамс выразил свою предпочтение обмену своей команде в понедельник. "Рейдеры" рассматривают возможность заключения сделки по обмену Адамса, которая может включать выбор во втором раунде драфта и дополнительную компенсацию, сообщает Шефтер.

CNN обратилась к "Рейдерам" за комментарием.

Во время своего регулярного appearances на шоу "Up & Adams" во вторник, когда его спросили, не закончилось ли его время в "Рейдерах", Адамс ответил: "Этот разговор - единственное, что я могу контролировать прямо сейчас. После того, как мы закончим, следующее, что я могу контролировать, - это моя тренировка, которую я собираюсь сделать".

"После того, как мы закончим здесь, я встану, сделаю хорошую тренировку, и это все, что я могу контролировать".

Поговаривают, что Адамс может покинуть команду после того, как он поставил лайк на Instagram-пост главного тренера "Рейдерс" Антонио Пирса, в котором обсуждалась возможность окончания его карьеры в NFL в команде. Позже лайк был удален.

Во вторник Адамс заявил, что еще не разговаривал со своим тренером: "Я не слышал от него. Мы не говорили. Так что я не совсем уверен в ситуации".

"Социальные сети могут быть монстром. Многие люди видели это и заинтересовались, и многие связались со мной".

По данным NFL, Адамс имеет право на получение зарплаты в размере 16,8 миллионов долларов в этом сезоне, с двумя годами оставшегося срока действия контракта. В 2025 году он может заработать 35,6 миллионов долларов, а в 2026 году - еще 36,6 миллионов долларов, ни один из которых не гарантирован.

В возрасте 31 года Адамс по-прежнему является одним из лучших в своей позиции в лиге и, скорее всего, вызовет интерес у нескольких команд.

Он пропустил домашнюю победу "Рейдеров" над Кливленд Браунс в четвертом туре из-за травмы бедра. В трех играх этого сезона он сделал 18 приемов на 209 ярдов и touchdown.

Он завершил четыре подряд сезона с более чем 1000 ярдов на приемах. Адамс перешел в "Рейдерс" из Грин-Бей Пэкерс в 2022 году в обмен на выборы в первом и втором раундах драфта.

За 11 сезонов в NFL Адамс набрал 10,990 ярдов на приемах и 96 тачдаунов. Он был назван первой командой All-Pro трижды, участвовал в Про-Боуле шесть раз и был лидером NFL по тачдаунам на приемах в 2020 и 2022 годах.

Несмотря на впечатляющие статистические показатели в NFL, ходили слухи о будущем Адамса в команде. После возвращения с травмы Адамс выразил свою страсть к спорту, сказав: "После того, как мы закончим, следующее, что я могу контролировать, - это моя тренировка, которую я собираюсь сделать".

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