- Даум, ранее часто возвращавшийся, снова покинул нас.

Христоф Даум не признавался публично, но последние месяцы выдались для него нелегкими. Бывали ночи, когда он не мог уснуть, и дни, когда не хватало сил на простые дела. Химиотерапия постепенно лишала энергии бывшего тренера.

Тем не менее, он всегда стоял перед микрофоном, говоря, по сути: "Я все еще борюсь". До конца. Семья объявила в субботу, что бывший комментатор Бундеслиги скончался от рака в возрасте 70 лет, как сообщает немецкое агентство новостей.

В заявлении говорилось: "Христоф Даум тихо ушел из жизни в окружении своей семьи 24 августа из-за своего тяжелого заболевания". В последние дни он провел время с семьей в своем доме в Кёльне, избегая публичных появлений с тех пор.

С конца 2022 года он боролся с раком легких. Сначала он ушел из виду, но затем появился старый Даум: он давал интервью, появлялся в ток-шоу или на подкастах. "Рак выбрал не тот организм", - было его основным сообщением. Он хотел вдохновить других своей борьбой.

Борьба Даума с раком символизировала его всю жизнь. Как ребенок, он противостоял более крупным и сильным хулиганам. Как неизвестный тренер 1. FC Köln, он бросил вызов доминирующему FC Bayern и его менеджеру Ули Хёнессу - почти опрокинув Бундеслигу. Даже в зрелом возрасте для Даума не было слишком больших вызовов.

Но чем выше он поднимался, тем harder он падал. Почти сразу после выигрыша своего первого титула Бундеслиги с VfB Stuttgart в 1992 году он промахнулся в Лиге чемпионов из-за ошибки в замене. Как один из лучших тренеров Bayer Leverkusen, легендарное дело с кокаином в 2000 году сорвало уже гарантированное назначение на пост национального тренера.

Но Даум поднимался снова и снова. Он выигрывал титулы в Австрии и Турции, вернул 1. FC Köln в Бундеслигу и держал их там. И снова и снова он повторял эти слова на протяжении всей своей жизни: "Ты можешь упасть. Неважно, сколько раз ты падаешь. Просто нужно вставать каждый раз". Только рак помешал ему стоять на месте.

Даже до октября 2023 года его товарищи по команде восхищались духом Даума. Он танцевал с ними под музыку "Хёнер" в кёльнском ресторане на своем 70-летии. Среди них были такие фигуры, как бывший мировой классный игрок Майкл Баллак и спортивный директор DFB Руди Вёллер. Даже тогда тело Даума было отмечено раком. Он не жаловался.

"Поразительно, как Кристоф использует свою популярность, чтобы обратить внимание на свою серьезную болезнь и дать немного надежды тем, кто находится в той же ситуации", - сказал Вёллер, который когда-то работал с тренером в Leverkusen в качестве спортивного директора. Баллак подчеркнул, что Даум был "также примером для многих людей в это трудное время".

Какой бы стороной ни смотрели на Даума - он был либо почитаем, либо ненавидим, редко что-то среднее.

Рак изменил восприятие многих людей о Дауме. До этого он был либо почитаем, либо ненавидим, с небольшим промежутком между ними. Его отношение к болезни завоевало ему симпатии за пределами мира спорта. Даже его бывший противник Хёнес публично помирился с Даумом, появившись вместе в телевизионном документальном фильме.

Как бы его ни помнили - как машину для цитат, провокатора, мотиватора, мессию, почти-тренером Бундестим, или вечным вторым местом с Leverkusen - он никогда не был скучным.

"Другие воспитывают своих детей двуязычными, я делаю это двуфактным", - однажды сказал он. Или: "Разница между хорошим и великим часто всего лишь в паре". Не только эти цитаты будут missed в будущем в немецком футболе.

После того, как его борьба с раком легких стала публичной, Кристоф Даум продолжил давать интервью и делиться своим вдохновляющим духом борьбы с другими. Первая команда, которую он тренировал, была FC Köln.

Несмотря на многочисленные вызовы на протяжении всей своей жизни, в том числе рак и профессиональные неудачи, Даум всегда подчеркивал важность вставать после падения.

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