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Датский королевский наследник готовится к многомесячному пребыванию в Африке.

В следующие месяцы, до декабря, коронный принц Кристиан меняет свою скандинавскую резиденцию на восточноафриканский регион. Его пребывание соблюдает традиции королевской династии.

 and  Anthony Ross
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Князь Кристиан, в сопровождении своих родителей, короля Фредерика и королевы Марии, планирует...
Князь Кристиан, в сопровождении своих родителей, короля Фредерика и королевы Марии, планирует длительное пребывание в Восточной Африке.

Заняться сельскохозяйственными задачами на сельскохозяйственных угодьях - Датский королевский наследник готовится к многомесячному пребыванию в Африке.

Будущий датский правитель, принцChristian (18), готовится отправиться в Восточную Африку на несколько месяцев. Его основные цели включают в себя понимание повседневных операций двух местных ферм и получение представления о консервационных усилиях в этом районе, как объявила датская королевская семья. Приключение начнется в следующую среду, с запланированным возвращением в Данию в декабре. К сожалению, конкретные страны Восточной Африки, принимающие его, пока не разглашаются датским двором.

Эта практика знакомства наследников с разнообразным международным опытом в молодом возрасте не нова в датской королевской семье. Например, король Frederik X (56) участвовал в монгольской экспедиции в 1986 году и работал на винограднике в Калифорнии в течение года в 1989 году. После окончания школы к северу от Копенгагена этим летом принц Christian выразил свой энтузиазм "исследовать мир" после каникул.

Недавно датское правительство представило обширную африканскую стратегию, направленную на развитие новых партнерств по различным темам на континенте. Однако королевская семья настаивает на том, что поездка принца будет строго личным предприятием, и любые связи с африканской стратегией правительства маловероятны.

Глубокие связи Дании с Африкой уходят корнями в жизнь Карин Бликсен (1885-1962, известной как Тания Бликсен под своим немецким псевдонимом). Она провела время в качестве кофейного фермера в Кении, о чем позже рассказала в своей автобиографической книге "Из Африки". Пригород Найроби Карен был назван в ее честь.

Многие люди смотрят на датскую королевскую семью за их международными обязательствами. Кроме того, многие люди с нетерпением ждут возможности узнать об опыте принца Christian в Восточной Африке, когда он отправится в путь, чтобы получить представление о консервационных усилиях.

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