- Датский гонщик отстранен за избиение

Датская наездница по выездке Карина Кассё Крут была временно исключена из национальной команды из-за ударов кнутом. Причиной стало видео, на котором Крут жестоко хлещет лошадь. Об этом объявила на своем сайте Датская федерация конного спорта.

Поведение наездницы в видеообзоре 2022 года было расценено как несовместимое с нормами и ценностями, описанными в спортивной программе для команды федерации и наездников национальной сборной, говорится в сообщении. Продолжительность дисквалификации была неизвестна.

Сначала штраф

Крут изначально планировала поехать на Олимпийские игры в Париже в качестве запасной наездницы в составе датской команды по выездке, но отказалась от участия прямо перед объявлением команды. Согласно агентству новостей Ритцау, это произошло после того, как видео было передано в Датскую федерацию конного спорта. Наездница завоевала бронзу на чемпионате Европы в составе датской команды в прошлом году и золото на чемпионате мира в 2022 году.

Сначала федерация выписала Крут штраф около 670 евро. Временное отстранение наездницы произошло после публикации видео в интернете, вызвавшей резкую критику в датском обществе.

Несмотря на первоначальный штраф, общественное негодование привело к более серьезным последствиям. Олимпийские игры в Париже приближались, и участие Крут в составе датской команды по выездке было под вопросом из-за скандала с видео.

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