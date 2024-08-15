Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиОлимпийские игры

Датский гонщик отстранен за избиение

После публикации видео, Карина Кассё Крю Przyła получает выговор от ассоциации. Она уже пропустила Олимпиаду.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута

- Датский гонщик отстранен за избиение

Датская наездница по выездке Карина Кассё Крут была временно исключена из национальной команды из-за ударов кнутом. Причиной стало видео, на котором Крут жестоко хлещет лошадь. Об этом объявила на своем сайте Датская федерация конного спорта.

Поведение наездницы в видеообзоре 2022 года было расценено как несовместимое с нормами и ценностями, описанными в спортивной программе для команды федерации и наездников национальной сборной, говорится в сообщении. Продолжительность дисквалификации была неизвестна.

Сначала штраф

Крут изначально планировала поехать на Олимпийские игры в Париже в качестве запасной наездницы в составе датской команды по выездке, но отказалась от участия прямо перед объявлением команды. Согласно агентству новостей Ритцау, это произошло после того, как видео было передано в Датскую федерацию конного спорта. Наездница завоевала бронзу на чемпионате Европы в составе датской команды в прошлом году и золото на чемпионате мира в 2022 году.

Сначала федерация выписала Крут штраф около 670 евро. Временное отстранение наездницы произошло после публикации видео в интернете, вызвавшей резкую критику в датском обществе.

Несмотря на первоначальный штраф, общественное негодование привело к более серьезным последствиям. Олимпийские игры в Париже приближались, и участие Крут в составе датской команды по выездке было под вопросом из-за скандала с видео.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Выступление Рэйчел Гунн на Олимпиаде в Париже вызвало критику.
Спорт

Австралийский олимпийский руководитель осудил онлайн-петицию, в которой атаковали нарушение прав на Рейгуна

Комитет Олимпийских игр Австралии (КОИ) осудил анонимную интернет-петицию, касающуюся Рэйчел Ганн – знаменитого брейкера, известного как Рэйгун, утверждая, что в ней содержатся ложные заявления о том, как она была отобрана для участия в Играх в Париже.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
35-летний Марко Ройс хочет играть до конца сезона 2026 года в Лос-Анджелесе
Спорт

Футболист Марко Реус подписал контракт с "Лас-Анджелес Глэкси".

Время Марко Ройса в Боруссии закончилось, но его футбольная карьера далека от завершения. После долгого периода в Дортмунде он готов к 'новому приключению'.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Зверев выходит в раунд 16 на турнире в Цинциннати.
Спорт

Зверев выходит в раунд 16 на турнире в Цинциннати.

Александр Зверев встречается со своим соперником по финалу Олимпийских игр 2021 года на твердом корте в Цинциннати. Немецкий номер один снова комфортно выигрывает матч.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике
Политика

Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике

Борясь за Белый дом с вице-президентом Камалой Харрис, бывший президент Дональд Трамп стремится показать избирателям, как он будет управлять экономикой, если будет избран.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно