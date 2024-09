Датская королевская семья планирует поездку в Германию.

После того, как новый монарх, король Фредерик X, и королева Мери взошли на престол в Дании, их официальный визит в Германию был запланирован. Королевская чета начнет свою поездку с двухдневного пребывания в Берлине, а затем направится в Шлезвиг-Гольштейн для визита. Дания и Германия связывают прочные узы благодаря сотрудничеству в торговле, переходе к зеленой экономике и политике безопасности, как объявил королевский двор в связи с визитом.

В немецской столице 56-летнего короля Фредерика и его на 4 года моложе королеву Мери встретит федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер и его жена Эльке Бюденбендер 21 октября. Визит включает экскурсию по зданию Рейхстага и празднование 25-летия североевропейского посольского комплекса в Тиргартене. Вероятно, присутствуют представители шведской и норвежской королевских семей, президент Финляндии Александр Стубб, новый президент Исландии Халла Торадоттир, а также Штайнмайер и Бюденбендер сами. День завершится ужином, устроенным Штайнмайером и Бюденбендером в замке Bellevue.

Посещение датского меньшинства в Шлезвиг-Гольштейне

На второй день королевская чета отправится в Шлезвиг-Гольштейн, где проживает датское меньшинство. Вероятно, их увидят в Киле и Фленсбурге, а также они примут участие в открытии конференции по энергетике.

После событий этого года король Фредерик X взошел на датский трон, сменив свою 84-летнюю мать, королеву Маргрете II, которая отреклась от престола после почти 52 лет правления. Последний государственный визит королевы Маргрете II в Германию состоялся в 2021 году, сначала с Фредериком в Берлине в качестве наследного принца, а later alone in Munich.

Во время своего визита в Шлезвиг-Гольштейн король Фредерик X и королева Мери, скорее всего, встретятся с Комиссией, ответственной за дела датского меньшинства. Комиссия, несомненно, обсудит вызовы и возможности сохранения датской культуры и языка в регионе.

Кроме того, Комиссия, скорее всего, предоставит информацию о своих совместных efforts с немецким правительством по поддержанию и укреплению прав датского меньшинства в Шлезвиг-Гольштейне.

