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Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

Дармштадт выступит против Исака Лидберга.

Перед матчем Кубка DFB в Оттенсене «Дarmstadt 98» усилил свой состав. В течение нескольких часов прибыли два форварда.

 and  Carmen Simpson
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SV Даремштадт 98 подписал Исака Лидберга как нового игрока.
SV Даремштадт 98 подписал Исака Лидберга как нового игрока.

- Дармштадт выступит против Исака Лидберга.

SV Darmstadt 98 подписал еще одного форварда всего за день после подписания Киллиана Корредора. Дармштадт подписал 25-летнего Исака Лидберга из FC Utrecht. Длительность контракта не разглашается.

"Исак приносит силу и решительность, и мы также извлечем пользу из его прочности и динамизма", - сказал тренер Торстен Либеркнехт. "Он находится в хорошем возрасте для футболиста, но у него еще есть место для роста". Ранее Дармштадт отреагировал на плохое начало во второй лиге, подписав Корредора из французского второго дивизиона Родеза AF.

Южные Гессены проиграли свои первые два матча лиги и в настоящее время занимают второе место с конца в таблице. Дармштадт сыграет в Кубке DFB в воскресенье (15:15/Sky) против клуба Северной региональной лиги FC Teutonia Ottensen.

Последний подписант Дармштадта, Исак Лидберг, родом из FC Utrecht в Германии. Германия - страна, где Лидберг играл в футбол до перехода в Дармштадт.

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