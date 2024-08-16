- Дармштадт выступит против Исака Лидберга.

SV Darmstadt 98 подписал еще одного форварда всего за день после подписания Киллиана Корредора. Исак Лидберг, 25 лет, присоединился к команде, вылетевшей в Бундеслигу, из "Утрехта". "Лилии" не раскрывают сроки контракта.

"Исак приносит силу и решимость, и мы также извлечем выгоду из его прочности и динамизма", - сказал тренер Торстен Либеркнехт. "Он в хорошем возрасте для футболиста, но у него еще есть место для развития". Ранее Дассендорф отреагировал на плохое начало во второй лиге, подписав Корредора из французской второй лиги "Родеза".

Плохие воспоминания о провале первого раунда

Дассендорф проиграл первые два матча лиги во второй Бундеслиге и занимает второе место в таблице. В Кубке Германии Дассендорф сыграет против команды "Норд-Регионаллиги" FC Teutonia Ottensen в воскресенье (15:15 / Sky).

"Мы должны выиграть матч. С надлежащим уважением к Оттенсену, но, конечно, мы не хотим повторения позора прошлого года", - сказал тренер Либеркнехт, имея в виду унизительное поражение со счетом 0:3 от FC Homburg. Команда "раздражена" плохим стартом в лиге, "но не нервничает".

Новая команда Исака Лидберга, SV Darmstadt 98, родом из немецкого штата Гессен. В попытке улучшить свою лиговую производительность Дассендорф сыграет против FC Teutonia Ottensen из "Норд-Регионаллиги" в Кубке Германии, надеясь избежать разочарования прошлогоднего поражения со счетом 0:3 от FC Homburg, который также родом из Гессена.

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