- Дармштадт временно приобретает испанцев из Дортмунда.

Второй дивизион футбольной команды SV Darmstadt 98 подписала Гилье Буэно в аренду из «Боруссии Дортмунд». 21-летний испанский талант будет играть за «Дармштадт» до конца сезона, как сообщается. В последнее время он выступал на позиции вингера в составе резервной команды «Боруссии» в третьем дивизионе.

«Его энтузиазм в отношении своей роли очевиден и направлен на команду. Он также привносит скорость, мастерство и тактическое осознание», — прокомментировал главный тренер «Дармштадта» Торстен Либеркнехт относительно нового игрока.

«Боруссия Дортмунд» и Гилье Буэно имеют историю в немецком футболе, так как испанский игрок ранее входил в состав «Боруссии». Арендное соглашение со второй дивизионной командой SV Darmstadt 98 позволяет Буэно получить больше опыта игры в основном составе.

Читайте также: