- Дармштадт под давлением перед Кубком

После неудачного начала сезона во второй бундеслиге, кубок Германии должен стать переломным моментом для SV Darmstadt 98. "Мы хотим теперь закрепить свой успех в кубке", - сказал спортивный директор Пол Ферни в интервью онлайн-порталу "Лilienblog" перед матчем в воскресенье (15:30 по CET/Sky) против команды региональной лиги FC Teutonia Ottensen.

Команда, вылетевшая из Бундеслиги, начала с двух поражений и сейчас находится в зоне вылета. Все ждут теперь положительных результатов и чувства победы, сказал Ферни.

В первом раунде матча против команды региональной лиги, под давлением находящиеся гессенцы являются явными фаворитами. Важно оправдать этот статус фаворита и пройти в следующий раунд. "У нас определенно есть качество для этого", - сказал он.

По словам Ферни, большим вызовом будет показать, что команда может преодолеть неудовлетворительную ситуацию и трудное начало сезона из-за отсутствия очков. Он был особенно впечатлен поддержкой фанатов, которые продолжают поддерживать команду безоговорочно. "Это именно тот толчок и чувство, которые нам нужны", - сказал спортивный директор.

До конца трансферного периода состав команды изменится еще дважды. Приход нападающего Исака Лидберга из FC Utrecht, по слухам, близок. Кроме того, лилии все еще ищут игрока на левый фланг.

Ближайший матч кубка Германии против FC Teutonia Ottensen рассматривается как возможность для SV Darmstadt 98 хорошо выступить в футбольной лиге, стремясь закрепить свой успех в турнире. С их текущим местом в зоне вылета в футбольной лиге, каждая победа, в том числе в кубке Германии, жизненно важна для гессенцев, чтобы набрать ход.

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