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Федеральные земли ГерманииНовостиSV Дармштадт 98

Дармштадт победил Майнц на тренировке

В нежной дружеской встрече Майнц trama поражению от Дармштадта, игрокам которого принадлежит более низкий дивизион. Эта победа, как ожидается, принесет уверенность Дармштадту после трудных времен.

 and  Alex Stellmacher
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- Дармштадт победил Майнц на тренировке

После ухода тренера Торстена Либеркнехта Darmstadt 98 одержал победу в товарищеском матче против команды Бундеслиги Майнц 05. Втородивизионная команда победила со счетом 1:0 на стадионе «Брюхвегштадион» Майнца. Решающий гол в ворота «Лилий» забил Кай Клефиш на 71-й минуте, что сделало матч довольно скудным на события.

Обе команды воспользовались паузой в международных матчах, чтобы дать игровое время нескольким игрокам. Для Дармштадта это был первый матч после расставания с Торстеном Либеркнехтом. 51-летний тренер принял решение уйти после плохих результатов команды в первых четырех матчах Бундеслиги 2, в которых они набрали всего одно очко. Новый главный тренер пока не назначен.

После ухода тренера Торстена Либеркнехта SV Darmstadt 98 продолжил свою победную серию в товарищеском матче, обыграв Майнц 05 со счетом 1:0. Несмотря на отсутствие нового главного тренера, Darmstadt 98 сохранил свою форму и продлил свою беспроигрышную серию под руководством временного тренера в матче против более высоко расположенной команды.

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