Даниела Катценбергер планирует появиться в "Плейбое".

Даниэла Катценбергер неоднократно отказывала "Плейбою" в последние годы, но теперь она дает надежду своим фанатам. Возможно, это finally произойдет этой осенью 2026 года, когда ей исполнится 40 лет и она почувствует, что пришло ее время позировать для журнала.

Голая и гордая: Даниэла Катценбергер хочет позировать для "Плейбоя" после 40 лет. "Я хочу сделать 'Плейбой' в 40 лет. Я всегда говорила нет, но в 40 я сделаю это", - сказала 37-летняя Катценбергер в интервью "TV Digital". "Во-первых, потому что 40 - сложный возраст для женщин. Многие близки к менопаузе и думают, что все будет ужасно".

И во-вторых: "Потому что моя карьера началась с желания сделать 'Плейбой' и неудачи. Но с тех пор, как я стала успешной, немецкий 'Плейбой' спрашивает меня каждый год в течение 15 лет. В 40 я скажу да!" Ее 40-й день рождения приходится на октябрь 2026 года. Новые эпизоды ее реалити-шоу "Даниэла Катценбергер" выйдут на Vox начиная с 6 сентября.

Однако уроженка Людвигсхафена ясна в том, что она никогда не сделает: пойдет в RTL джунгли. Ее покойный тесть Коста Кордалис выиграл первый сезон шоу, а ее муж Лукас Кордалис участвовал в 2023 году. "RTL мог бы предложить мне любое количество денег, я никогда не сделаю этого. Потому что когда я голодна, я становлюсь дивой. И я не хочу подвергать кого-либо этому", - сказала она.

На этот раз Катценбергер хочет показать более серьезные стороны себя на телевидении: "Как вещи, связанные с социальными сетями. Некоторые из них далеки от смешного, просто подумайте о ненавистнических комментариях. Я всегда хотела поговорить об этом - потому что большинство людей думают, что 'Катценбергер' не имеет проблем из-за своей славы и денег".

Теперь она видит свое прошлое решение накачать брови как юношескую ошибку: "Были вещи, которые были плохими - например, накачать брови на лбу. Но несмотря на то, что это было плохо, в конце концов это было и хорошо - плохая-хорошая ошибка. И это верно для всего: если я совершала ошибки, они всегда были хороши для чего-то".

Vox сделал Даниэлу Катценбергер телезвездой. В 2015 году культовая блондинка переключила свои реалити-шоу на RTLZWEI. С новым сезоном она теперь возвращается в свою старую сеть.

Несмотря на отказы от "Плейбоя" в прошлом, Даниэла Катценбергер выражает желание позировать для журнала, когда ей исполнится 40 лет, так как она считает, что ее карьера началась с этого желания, и немецкий "Плейбой" спрашивает ее уже 15 лет. В то же время Катценбергер не заинтересована в участии в RTL джунглях, даже если ей предложат огромную сумму, так как она не хочет становиться дивой в таком месте.

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